Bob WM heute live: 1. und 2. Lauf im Viererbob im TV und Livestream

Bei der Bob-WM stehen heute der erste und der zweite Lauf im Viererbob an. Wir verraten Euch, wo Ihr das Event im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bob WM: Wann und wo?

Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschafft steigt in diesem Jahr nicht im US-amerikanischen Lake Placid, wie ursprünglich geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Wettkampf verlegt - und zwar ins sächsische Altenberg nach Deutschland.

Die Wettkämpfe finden nun seit dem 1. Februar im SachsenEnergie-Eiskanal von Altenburg statt. Die WM läuft bis zum 14. Februar. Zuschauer sind vor Ort natürlich keine zugelassen.

Bob WM: Wann finden der 1. und 2. Lauf im Viererbob heute statt?

Am heutigen Samstag stehen ganze fünf Wettbewerbe an. Die Läufe im Viererbob bilden dabei den Abschluss. Hier seht Ihr die Wettkämpfe im Überblick.

Bob WM: Der heutige Zeitplan

Uhrzeit Event 09:00 Uhr Skeleton Mixed Teamwettbewerb 10:30 Uhr Monobob, 1. Lauf 13:00 Uhr Monobob, 2. Lauf 15:45 Uhr Viererbob, 1. Lauf 17.15 Uhr Viererbob, 2. Lauf

Bob WM: 1. und 2. Lauf im Viererbob im TV und Livestream

Live im Free-TV werden die heutigen Wettkämpfe im Viererbob leider nicht gezeigt werden. Der 1. und 2. Lauf im Viererbob kann ausschließlich als Livestream im Internet verfolgt werden.

Dieser ist allerdings kostenlos und ohne Abo zu sehen. Der Internationale Bob & Skeleton Verband (IBSF) zeigt alle Wettkämpfe der WM - sowohl Bob als auch Skeleton - live. Abrufbar sind die Livestreams auf dem YouTube-Kanal des Verbands. Diesen findet Ihr hier.

Im Fernsehen werden die Wettkämpfe zwar nicht live gezeigt, die ARD zeigt allerdings eine Zusammenfassung der beiden Läufe. Um 16.55 Uhr beginnt die Sportschau, in der neben den Eisschnellauf-Weltmeisterschaften sowie dem Skispringen-Weltcup auch die Bob-WM gezeigt wird.

Bob-WM: Friedrich auch im Viererbob Favorit

Als Favorit ins Rennen geht natürlich einmal mehr der Deutsche Francesco Friedrich. In der vergangenen Weltcupsaison gewann Friedrich alle bis auf Rennen. Den WM-Auftakt im Zweierbob gewann er am vergangenen Wochenende mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung - eine kleine Ewigkeit also. Es war sein insgesamt zehnter Titel, ein Weltrekord.

In den vergangenen vier großen Bob-Wettkämpfen, also der WM 2017, Olympia 2018, der WM 2019 und der WM 2020, gewann Friedrich sowohl im Zweier- als auch im Viererbob jedes Event. Auch wenn es im Vierer enger zugehen sollte als im Zweier-Bob, so geht Friedrich also doch als Favorit ins Rennen.

Friedrichs Dominanz ist mittlerweile so groß, dass sich der 30-Jährige sogar Gedanken um die Zukunft des eigenen Sports macht: "Wir wollen, dass es uns weiterhin gibt", sagt der Sachse vor dem nächsten Rennen auf seiner Heimbahn. "Dass die Kinder auf der Straße nicht irgendwann sagen: Bobfahren? Was ist das?"