Biathlon WM: Sprint der Herren auf der Pokljuka heute im Liveticker

Nach dem Mixed-Staffel-Teamwettbewerb findet heute der Sprint der Herren bei der Biathlon-WM auf der Pokljuka statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Biathlon WM: Mixed-Staffel auf der Pokljuka heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn:

Als Olympiasieger wird sich Peiffer natürlich Chancen auf den Sieg ausrechnen, doch auch Lesser geht optimistisch in den heutigen Wettkampf: "Ich möchte einfach das raushauen, was ich draufhabe", sagte er: "Meine Laufleistung ist grundsätzlich solide, da mache ich mir keine Sorgen. Mein Ziel ist es, keine vermeidbaren Fehler zu machen", so der DSV-Athlet.

Vor Beginn:

Bei der Nominierung gab es keine Überraschungen im deutschen Team: Der DSV nominierte Arnd Peiffer, Erik Lesser, Benedikt Doll und Johannes Kühn für den Sprint über die zehn Kilometer.

Vor Beginn:

Los geht's um 14.30 Uhr. Wie gewohnt geht der Sprint der Herren über die Distanz von zehn Kilometern.

Vor Beginn:

Nach der Mixed-Staffel der Frauen und Männer steht heute der Sprint der Herren an.

Vor Beginn:

Willkommen und hereinspaziert zum nächsten Event bei der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka!

Biathlon-WM in Pokljuka live im TV und Livestream

Die ARD überträgt die Biathlon-WM live von der Pokljuka. Christian Dexne wird den Sprint der Herren kommentieren. Zusätzlich zu der Übertragung im Fernsehen bietet der öffentlich-rechtliche Sender obendrein auch einen kostenlosen Livestream des Wettkampfs an. Hier gelangt Ihr zu dem Livestream.

