Skispringen WM heute live: Einzelwettbewerb der Damen im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Nordischen Ski WM in Oberstdorf steht am Donnerstag das Einzelspringen der Damen an. Dabei wird auf der Normalschanze die erste Medaille im Skispringen vergeben. Wie Ihr die Entscheidung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Skispringen WM heute live: Einzelwettbewerb der Damen im TV und Livestream

Am ersten Tag der Nordischen Ski WM geht es sofort auf die Schanze. Die Damen ermitteln ab 17 Uhr auf der Normalschanze die Weltmeisterin. Wie alle Wettbewerbe bei der WM in Oberstdorf wird auch die Entscheidung im Skispringen heute live im Free-TV zu sehen sein.

Skispringen WM: Einzelwettbewerb der Damen heute live im Free-TV

Mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Eurosport übertragen gleich zwei Sender die Wettkämpfe aus Oberstdorf im Free-TV. Die ARD und das ZDF teilen sich dabei die Übertragung auf. Das Einzelspringen der Damen am Donnerstag wird bei der ARD im TV ausgestrahlt. Pünktlich ab 17 Uhr begrüßt Euch Moderator Matthias Opdenhövel zusammen mit Experte Sven Hannawald.

Hannawalds ehemaliger Teamkollege Martin Schmitt ist bei Eurosport im Einsatz. Der Sportsender zeigt ebenfalls beide Durchgänge live und in voller Länge im Free-TV.

Skispringen WM: Einzelwettbewerb der Damen heute live im Livestream

Zudem gibt es drei verschiedene Wege die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze im Einzelspringen der Damen im Livestream zu verfolgen. Die ARD hat dazu bei sportschau.de einen kostenfreien Livestream im Angebot.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Skispringen WM: Einzelwettbewerb der Damen heute live im Livestream auf DAZN

Alternativ könnt Ihr jedoch auch DAZN aufrufen. Der Streamingdienst ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen. Somit sind sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei DAZN als Livestream abrufbar.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos, dabei könnt Ihr for free auf das gesamte Portfolio des Streamingdienstes zurückgreifen. Dieses beinhaltet mit der Champions, der Bundesliga, der Serie A, der Europa League, der Ligue 1, der Primera Division, der NHL, der NBA, der NFL, mit Darts-Majors, mit Box- und UFC-Fights, der Handball-Champions-League und vielen mehr hochkarätigen Livesport.

Skispringen WM: Zeitplan heute

Uhrzeit Event Geschlecht TV-Übertragung 17 Uhr 1. Durchgang Normalschanze Damen ARD, Eurosport, DAZN ca. 18.30 Uhr 2. Durchgang Normalschanze Damen ARD, Eurosport, DAZN

© getty Carina Vogt gewann Gold bei Olympia in Sotschi.

Skispringen WM: Einzelwettbewerb der Damen heute im Liveticker

SPOX tickert alle Entscheidungen bei der WM live mit. Neben den Liveticker zum Einzelwettbewerb der Damen findet Ihr daher auch die Liveticker zu den Langlauf-Sprints der Damen und Herren in unserer Übersicht des heutigen Tages.

