Skispringen: Weltcup in Rasnov heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im rumänischen Rasnov findet heute für die Skispringer die Generalprobe zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Einzel-Springen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Skispringen - Weltcup in Rasnov: Die wichtigsten Infos

Bevor am 26. Februar die Nordische Ski-WM in Oberstdorf losgeht, sind die Skispringer noch einmal im Weltcup im Einsatz. Am heutigen Freitag, den 19. Februar, wird in Rasnov (Rumänien) gesprungen. Der Probedurchlauf ist für 13.15 Uhr geplant, der Einzel-Wettkampf beginnt um 14.15 Uhr. Morgen um 9.45 Uhr findet zum Abschluss das erste Mixed-Teamspringen der Saison statt.

Markus Eisenbichler gewann den gestrigen Prolog (Ersatz für die Qualifikation) vor dem Norweger Halvor Egner Granerud und Tournee-Sieger Kamil Stoch.

Der Deutsche hat mit der Schanze in Rasnov bislang gute Erfahrungen gemacht und hält nach dem Sprung im vergangenen Jahr immer noch den Schanzenrekord (101m). Die Hill-Size liegt bei 97 Metern.

© getty Markus Eisenbichler hält aktuell den Schanzenrekord in Rasnov.

Skispringen: Weltcup in Rasnov heute live im TV und Livestream

Auch für das heutige Weltcupspringen gibt es eine Übertragung im Free-TV. Das ZDF ist ab 14.30 Uhr auf Sendung. Der öffentlich-rechtliche Sender schickt für Euch Moderator Norbert König, Kommentator Stefan Bier und Experte Toni Innauer ins Rennen. Ebenso könnt Ihr auch im kostenlosen Livestream den Kampf um die Weltcuppunkte verfolgen.

Skispringen: Weltcup in Rasnov heute live im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Weltcup-Springen in Rasnov im TV oder Livestream zu sehen, kann als Alternative auch im Liveticker von SPOX mitlesen. Damit habt Ihr alle Sprünge im Überblick.

Skispringen: Der aktuelle Weltcupstand

Markus Eisenbichler ist nach 19 Wettkämpfen hinter Halvor Egner Granerud auf Rang zwei im Gesamtweltcup. Ebenso in den Top-10 ist auch sein Landsmann Karl Geiger (aktuell Zehnter) vorzufinden.