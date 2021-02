Skispringen heute live: Weltcup in Klingenthal im TV, Livestream und Liveticker

In Klingenthal geht der Weltcup im Skispringen heute weiter. SPOX gibt Euch dafür Informationen zur Übertragung im TV und Livestream sowie Liveticker-Begleitung an die Hand.

Skispringen, Weltcup in Klingenthal: Datum, Zeit, Ort

Skispringen in Sachsen! Am heutigen Samstag, den 6. Februar und auch am morgigen Sonntag, den 7. Februar findet der Skisprung-Weltcup in Klingenthal eine Fortsetzung.

Gesprungen wird in der Vogtland Arena, wo der Weltcup zuletzt 2016 und 2019 einen Halt gemacht hatte. Um 14.30 Uhr beginnt das Einzelspringen der Herren. Die Hillsize liegt bei 140 Metern.

Ursprünglich sah der Plan übrigens vor, dass dieses Wochenende im japanischen Sapporo gesprungen wird. Sapporo hatte wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt. Der Ski-Weltverband FIS verlegte den Austragungsort daher im Dezember nach Ostdeutschland.

Skispringen: Weltcup in Klingenthal live im TV und Livestream

Live im TV verfolgen könnt Ihr den Skisprung-Weltcup heute im ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender hat auch einen kostenfreien Livestream im Angebot.

Auch bei Eurosport 1 ist das Springen zu sehen. Das Programm startet dort um 14.20 Uhr. Wusstet Ihr schon, dass DAZN und Eurosport eine Kooperation pflegen? Durch diese strahlt der Streamingdienst auf seiner Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 live aus. Heißt: Den Skisprung-Weltcup aus Klingenthal könnt Ihr heute nicht nur klassisch am TV-Gerät, sondern auch via Livestream auf DAZN verfolgen.

Skispringen: Weltcup in Klingenthal im Liveticker

Das Springen in Klingenthal könnt Ihr übrigens auch im Liveticker von SPOX verfolgen. So wird Euch nichts Wichtiges entgehen, auch wenn Ihr Euch nicht vor dem TV-Gerät oder Livestream befindet.

Skispringen: Weltcupstand der Herren

Mit Markus Eisenbichler (2.) und Karl Geiger (8.) befinden sich zwei deutsche Athleten unter den momentan zehn Besten im Weltcupstand. Der Norweger Halvor Egner Granerud ist mit großem Abstand Führender.

Platz Name Punkte 1 Halvor Egner Granerud 1206 2 Markus Eisenbichler 888 3 Kamil Stoch 725 4 Piotr Zyla 602 5 Robert Johansson 579 6 Dawid Kubacki 568 7 Anze Lanisek 545 8 Karl Geiger 489 9 Marius Lindvik 482 10 Daniel Huber 417

Skispringen, Weltcup-Saison: Orte