Skispringen heute live: Mixed in Rasnov im TV, Livestream und Liveticker

Im letzten Springen vor der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf bestreiten die Damen und Herren heute in Rasnov einen gemeinsamen Mixed-Team-Bewerb. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die WM-Generalprobe live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Skispringen heute: Alle wichtigen Infos zum Mixed-Springen in Rasnov

Das einzige Mixed-Team-Springen der diesjährigen Weltcup-Saison geht am heutigen Samstag, den 20. Februar in Rasnov (Rumänien) über die Bühne. Um 8.30 Uhr startet bereits der Probedurchgang. Der offizielle Wettkampf beginnt dann um 9.45 Uhr.

Zum ersten Mal seit 2013 findet wieder ein Mixed-Team-Wettkampf im Weltcup statt. Dabei treten jeweils zwei Damen und zwei Herren einer Nation im Team an. Da sich nur 49 Skispringerinnen und Skispringer aus insgesamt 13 Nationen gemeldet haben, fällt die klassische Qualifikation aus.

Rasnov ist auch die letzte Weltcup-Station vor der am 23. Februar startenden Nordischen Ski-Weltmeisterschaft im bayerischen Oberstdorf.

Skispringen heute live: Mixed in Rasnov im TV und Livestream und Liveticker

Wie auch alle anderen Skisprung-Weltcup-Events könnt Ihr auch den Mixed-Bewerb in Rasnov im Eurosport-Player von DAZN live und in voller Länge verfolgen. Auf DAZN sind nämlich die beiden Eursportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) 24 Stunden täglich verfügbar.

Ihr wollt neben Skisprung-Livestreams auch weitere Wintersportarten schauen? Dann ist auch dafür DAZN der richtige Ansprechpartner für Euch. Denn im Eurosport-Player findet Ihr unter anderem auch Biathlon und Ski-Alpin-Übertragungen.

Aber auch Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Handball, Radsport, Rugby, Motorsport, Boxen, MMA und Wrestling könnt Ihr auf der Plattform vorfinden.

All diese Sportarten und Wettbewerbe sind mit einem DAZN-Abonnement, das im Monat 11,99 Euro und im Jahr 119,99 Euro kostet, abrufbar.

Vorher habt Ihr die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat zu testen.

Den zweiten und entscheidenden Durchgang überträgt zudem auch das ZDF heute live. Um 10.40 Uhr geht die Übertragung los. Eike Papsdorf und Stefan Bier fungieren dabei als Kommentatoren. Auch in Form eines kostenlosen Livestreams bietet der öffentlich-rechtliche Sender das Springen in Rumänien an.

© getty Die Slowenin Nika Kriznar gewann das Damen-Springen in Rasnov.

Skispringen heute live: Mixed in Rasnov im Liveticker

Für alle, die auf das Angebot im TV und Livestream nicht zugreifen können, tickert SPOX das Springen ausführlich im Liveticker.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Skispringen: Der Nationencup der Herren im Überblick

Im Nationencup fließen zusätzlich zu den Weltcup-Ergebnissen jeder Nation auch alle Team-Bewerbe ein. Die deutschen Springer sind Dritter hinter Norwegen und Polen.