Zum Abschluss der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo sind die Skirennfahrerinnen heute im Slalom im Einsatz. Hier könnt Ihr das Damen-Rennen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Ski alpin WM: Slalom der Damen heute im Liveticker

Aanchal Thakur (IND)

Nun hat Aanchal Thakur aus Indien als letzte Starterin 34 Sekunden nach Katharina Liensberger auf der 65. Position den Zielraum erreicht. Damit ist der erste Durchgang offiziell beendet.

Maria Nikoleta Kaltsogianni (GRE)

An der Reihenfolge der ersten 30 Athletinnen wird sich nichts mehr verändern. Die Rückstande der Läuferinnen auf die Spitze werden natürlich jetzt immer größer. Soeben ist beispielsweise Maria Nikoleta Kaltsogianni aus Griechenland mit über zwölf Sekunden Rückstand auf die Bestzeit ins Ziel gekommen.

Ekaterina Tkachenko (RUS)

Mit der hohen Startnummer 51 schafft es die Russin Ekaterina Tkachenko, sich nach einem flüssigen und fehlerfreien Lauf auf dem 24. Platz einzuordnen. Das ist definitiv eine beachtliche Leistung.

Emma Aicher (GER)

17 Jahre ist die dritte Starterin des DSV jung und nimmt erstmals an einer Weltmeisterschaft teil. Nach der Bronze-Medaille im Teamwettbewerb wird sie die Tage in Cortina d´Ampezzo mit Sicherheit lange in Erinnerung behalten. Nun stimmt bei Emma Aicher der Rhythmus allerdings nicht, weshalb es nur für den 31. Rang reicht.

Elsa Hakansson-Fermbäck (SWE)

Die Schwedin Elsa Hakansson-Fermbäck zeigt die beste Fahrt seit einiger Zeit und schafft es deswegen, die Ziellinie auf einem guten 21. Platz zu überqueren. Ansonsten häufen sich momentan die Ausfälle.

Andrea Filser (GER)

Für die zweite Deutsche steht nach dem erfolgreichen Team-Event, das mit Bronze belohnt wurde, und dem Riesenslalom bereits der dritte Einsatz bei dieser WM an. Andrea Filser meistert den Lauf zwar souverän, verliert aber trotzdem zu viel Zeit. Auf der 25. Position muss sie noch einige Minuten zittern, ob es für die besten 30 reicht.

Ski alpin WM: Dürr Siebte

Dürrs Rückstand auf das Podest beträgt bereits 0,72 Sekunden. "Es hat echt Spaß gemacht", sagte sie im ZDF, "der Zeitrückstand ist schon recht hoch, aber die Platzierung ist in Ordnung."

Slalom der Damen: Liensberger führt

Nach Amelia Smart sind die besten 30 Athletinnen im Ziel. Derzeit führt Katharina Liensberger vor Petra Vlhova und Wendy Holdener das Klassement an. Lena Dürr folgt auf einem ordentlichen siebten Platz. Der erste Durchgang ist aber längst nicht vorbei, noch 77 Läuferinnen warten oben am Start. Sollte auf der Piste in den nächsten Minuten etwas nennenswertes passieren, melden wir uns natürlich sofort zurück.

Amelia Smart (CAN)

Bereits nach wenigen Toren patzt Amelia Smart gleich zweimal. In der Folge agiert die Kanadierin außerdem zu hart und büßt daher als erste Athletin über vier Sekunden auf die momentan Führende ein.

Leona Popovic (CRO)

Die Kroatin wirkt recht unsicher und wird des Öfteren weit von der Ideallinie abgetragen. Dementsprechend reiht sich Leona Popovic ganz am Ende des Zwischenklassements ein.

Nina O'Brien (USA)

Aufgepasst auf Nina O´Brien, die im Riesenslalom vor zwei Tagen mit hoher Startnummer im ersten Durchgang noch sensationell bis auf den zweiten Platz vorgefahren ist. Allerdings ist die US-Amerikanerin diesmal ziemlich wild unterwegs und kann deswegen nichts mehr ausrichten.

Meta Hrovat (SLO)

Die Slowenin erreicht nicht mal die erste Zwischenzeit und ist früh raus. Zuvor verliert Meta Hrovat nämlich den Druck auf dem Außenski und landet in der Folge im Schnee.

Martina Peterlini (ITA)

Martina Peterlini kann da längst nicht nachziehen. Die Italienerin ist sehr oft einen Tick zu spät dran und übernimmt daher im Ziel vorerst die rote Laterne.

Camille Rast (SUI)

Die letzte Schweizerin im ersten Lauf fährt nach einem Fehler im oberen Streckenabschnitt locker und blitzsauber. Damit landet Camille Rast im Ziel sogar auf dem sechsten Rang, auch das war eine richtig starke Leistung!

Asa Ando (JAP)

Die Japanerin hat zwar einige Rutschphasen dabei, ist aber sehr beweglich und hält dadurch ihren Rückstand sehr gering. Als Siebte erreicht Asa Ando das Ziel, das ist die erste kleine Überraschung!

Kristina Riis-Johannessen (NOR)

Die Piste scheint erstaunlich gut zu halten, kann daher noch eine Athletin für eine Überraschung sorgen? Kristina Riis-Johannessen gelingt das schon mal nicht, die Norwegerin scheidet vor der zweiten Zwischenzeit aus.

Sara Hector (SWE)

Die Schwedin fährt etwas zu hart und ist einige Male deutlich zu spät dran, deshalb kann Sara Hector nicht nachziehen. Letztendlich verpasst sie ein Top-Ten-Resultat.

Nastasia Noens (FRA)

Nastasia Noens findet ebenfalls eine ziemlich gute Linie und verliert über die gesamte Strecke nicht zu viel Zeit. Am Ende landet die Französin auf dem aktuell siebten Platz.

Ana Bucik (SLO)

Sogar noch einen Tick besser kommt Ana Bucik auf der Piste zurecht. Ohne Fehler absolviert die Slowenin den Lauf und kommt deswegen auf einem starken fünften Platz ins Ziel. Dementsprechend glücklich ist sie über die Leistung.

Melanie Meillard (SUI)

Nach schwachem Beginn dreht Melanie Meillard nochmals auf und lässt den Rückstand nicht zu groß werden. Auf dem zwischenzeitlich elften Rang ist ist für die Schweizerin im zweiten Lauf noch viel möglich.

Paula Moltzan (USA)

Die 26-Jährige US-Amerikanerin in den Parallelrennen ansprechende Vorstellungen, gelingt ihr das nun auch im Spezial-Slalom? Technisch ist Paula Moltzan hervorragend unterwegs und auch die Zwischenzeiten stimmen. Dann scheidet sie jedoch im Mittelteil leider ebenfalls aus, schade!

Franziska Gritsch (AUT)

Die 23-Jährige Österreicherin agiert gefühlvoll und wählt eine runde Linie. Das geht sich nicht ganz aus, Franziska Gritsch ordnet sich somit auf der 10. Position ein.

Federica Brignone (ITA)

Die Italienerin gehört bei ihrer Heim-WM zu den geschlagenen Athletinnen. Trotzdem stellt sie sich der Herausforderung im Slalom nochmal. Im Ziel kommt Federica Brignone aber nicht an, stattdessen sorgt sie für den dritten Ausfall des Tages.

Emelie Wikström (SWE)

Die erste Startgruppe der besten 15 beschließt nun Emelie Wikström. Allerdings läuft es auch bei der Schwedin nur unwesentlich besser. Immerhin stimmt am Ende wenigstens die Position im Ziel, sie reiht sich als Vierte im Klassement ein.

Irene Curtoni (ITA)

Die erste Athletin aus dem italienischen Team greift ins Geschehen ein. Der Lauf von Irene Curtoni wirkt ziemlich unrund, wodurch sie mit 2,48 Sekunden Rückstand keine Chance auf eine vordere Platzierung hat.

Katharina Huber (AUT)

Lange ist Katharina Huber nicht im Rennen. An einem Linksschwung gerät die Österreicherin in Rücklage, wird von der Piste abgeworfen und knallt in eine Werbebande. Verletzt hat sie sich dabei zum Glück wohl nicht.

Kristin Lysdahl (NOR)

Nach wenigen Fahrsekunden hat Kristin Lysdahl schon einen Rückstand von über neun Zehntel. Da kann die Norwegerin gar nichts mehr ausrichten und fällt damit ebenfalls auch hinter Lena Dürr zurück.

Erin Mielzynski (CAN)

Viele trauen Erin Mielzynski eine Überraschung zu. Allerdings ist die Kanadierin dafür zu vorsichtig unterwegs und zeigt viele Rutschphasen während ihrer Fahrt. Im Ziel fällt sie dadurch auf den momentan vorletzten Rang zurück.

Lena Dürr (GER)

Jetzt gilt es für die erste Starterin des DSV. Lena Dürr beginnt stark und ist angriffslustig unterwegs. Somit kann die Deutsche ihren Rückstand noch ansatzweise in Grenzen halten und reiht sich mit 1,96 Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz ein. Das ist eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang.

Mina Fuerst Holtmann (NOR)

Die nächste Norwegerin folgt direkt. Mina Fuerst Holtmann wählt eine direkte Linie, doch auch das zahlt sich überhaupt nicht aus. Am Ende sortiert sie sich zumindest noch knapp vor ihrer Teamkollegin ein.

Thea Louise Stjernesund (NOR)

Bereits an den ersten Toren kommt Thea Louise Stjernesund etwas von der Linie ab und gerät in Bedrängnis. Daher geht in dieser Passage viel Zeit verloren. Insgesamt summiert sich in der Folge ein Rückstand von fast drei Sekunden für die Norwegerin.

Wendy Holdener (SUI)

Eine Verletzung zu Saisonbeginn bremste sie bereits erheblich aus und auch in der Folge fand die Schweizerin nicht zurück in die Spur. Im oberen Streckenabschnitt kann es wohl niemand mit Liensberger aufnehmen, auch Holdener nicht. Immerhin reicht es im Ziel für den zweiten Platz.

Michelle Gisin (SUI)

Der Allrounderin ist in jeder Disziplin einiges zuzutrauen, denn vor allem im Slalom läuft es für die Schweizerin so gut wie selten zuvor. Doch leider kommt Michelle Gisin diesmal nicht weit. Schon nach wenigen Toren fädelt die Schweizerin ein und scheidet aus.

Chiara Mair (AUT)

Kann Chiara Mair aus dem Schatten ihrer Teamkollegin Katharina Liensberger treten und für eine Überraschung sorgen? Nein, für die junge Österreicherin läuft zwar es recht passabel, das letzte Risiko ist aber nicht zu erkennen. Das reicht letztendlich damit nur für den zwischenzeitlich vierten Rang.

Mikaela Shiffrin (USA)

Die Titelverteidigerin nimmt das Rennen auf und will den ersten Schritt zur vierten Medaille bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gehen. Allerdings beginnt auch Mikaela Shiffrin sehr vorsichtig und fällt daher schon bis zur ersten Zwischenzeit weit zurück. Im Ziel sind es 1,30 Sekunden Rückstand, das ist eine große Überraschung!

Laurence St-Germain (CAN)

Die Kanadierin hat in der laufenden Saison durch konstant starke Leistungen aufzeigen können und sich damit bis in die erste Startgruppe vorgeschoben. Nun kann Laurence St-Germain jedoch bei Weitem nicht mit Katharina Liensberger mithalten. Letztendlich verliert sie sogar über zwei Sekunden auf die Führende.

Petra Vlhova (SVK)

Jetzt gilt es für die Führende im Slalom-Weltcup. Mit ihren Auftritt in Cortina d´Ampezzo kann sie jedoch bislang nicht zufrieden, läuft es nun besser für die Slowakin? Nicht ganz, schon an der ersten Zwischenzeit liegt Vlhova nach einem zaghaften Beginn drei Zehntel zurück. Das kann sie nicht mehr korrigieren und reiht sich deswegen auf dem zweiten Rang ein.

Katharina Liensberger (AUT)

Auf geht´s, Katharina Liensberger eröffnet den WM-Slalom. Nach Gold im Parallelrennen und Bronze im Riesenslalom schiebt sich die 23-Jährige selbstbewusst aus dem Starthaus. Die besten Pistenbedingungen sollten ebenfalls ein Vorteil für die Österreicherin sein, die den Lauf dementsprechend voll auf Angriff fährt und sofort im Rhythmus ist. Mit einer Zeit von 48.48 Sekunden erreicht sie das Ziel.

Großes Starterfeld

In wenigen Minuten fängt das Rennen an. Die Startliste ist, wie bei einer Weltmeisterschaft üblich, extrem lang. Insgesamt haben es 107 Athletinnen bis in den Wettkampf geschafft, darunter sind auch einige exotische Skinationen vertreten. Im Gegensatz zum Weltcup dürfen deswegen 60 statt nur 30 Läuferinnen im zweiten Durchgang nochmals starten. Dort beginnen am Mittag dann zunächst die schnellsten 30 in umgekehrter Reihenfolge, bevor anschließend die Plätze 31 bis 60 ihre Endpositionen ausfahren.

Vor Beginn:

Zu den Favoritinnen auf die Gold-Medaille gehören unter anderem die Slowakin Petra Vlhova, die ÖSV-Athletin Katharina Liensberger und Mikaela Shiffrin. Alle drei holten bei der WM in Cortina bereits Medaillen. Für die DSV-Damen bietet der Slalom hingegen die letzte Möglichkeit, goldenes Edelmetall nach Hause mitzunehmen.

Vor Beginn:

Das letzte Damen-Rennen bei der Ski-Weltmeisterschaft startet heute um 10 Uhr mit Durchgang Nummer eins. Den zweiten Lauf gibt es dann ab 13.30 Uhr.

Vor Beginn:

Hallo und herzlich willkommen zum WM-Slalom der Damen in Cortina d'Ampezzo.

