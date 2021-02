Nachdem die Damen-Kombination gestern abgesagt werden musste, findet der Skiweltmeisterschaftsauftakt nun heute statt. Die Damen fahren in Cortina d'Ampezzo einen Super-G. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Ski alpin WM heute: Das Wichtigste zum Damen-Super-G

Die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo startete nicht wie zunächst geplant am gestrigen Montag, da die Damen-Kombination wegen Schneefalls abgesagt werden musste. Der Auftakt erfolgt also am heutigen Dienstag, den 9. Februar, mit dem Super-G der Damen. Wetterbedingt verläuft aber auch hier nicht alles planmäßig. Der Start wurde von 10.30 auf 13 Uhr verlegt - der Super-G der Männer ist übrigens auf Donnerstag geschoben worden.

Ski alpin WM heute live: Super-G der Damen heute live im TV und Livestream

Wie beim Skiweltcup ist DAZN mit dem Eurosport-Player auch für die Übertragung der Skiweltmeisterschaft verantwortlich. DAZN-Nutzer können dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport beide Sportsender den ganzen Tag abrufen.

Auch die ARD zeigt den Super-G der Damen heute live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 13 Uhr mit der Übertragung und bietet außerdem auch einen kostenlosen Livestream an.

Ski alpin WM heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Rennen in Form eines Livetickers verfolgen. Mit diesem habt Ihr alle Fahrten und Zeiten im Überblick.

Ski alpin WM: Die Termine