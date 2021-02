Ski alpin WM heute live: Slalom der Herren im TV, Livestream und Liveticker

Die Weltmeisterschaft der Alpinen in Cortina d'Ampezzo biegt in die Zielgerade ein. Am letzten Wettkampftag findet der Slalom der Herren statt. Hier erfährt Ihr, wie Ihr das letzte WM-Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin WM heute: Alle Infos zum Slalom der Herren

Am heutigen Sonntag, 21. Februar, findet bei der Ski-WM im italienischen Cortina d'Ampezzo das letzte Rennen der WM 2021 statt. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr, ehe ab 13.30 Uhr um die Medaillen gefahren wird. Mit Linus Straßer gehört ein Deutscher zum großen Kreis der Medaillenanwärter.

Ski alpin WM heute live: Slalom der Damen im TV und Livestream

Die alpine Ski-WM wird im Free-TV unter anderem abwechselnd von ARD und ZDF gezeigt. Am Abschlusstag ist das ZDF an der Reihe. Die Übertragung des ersten Laufs des Herren-Slalom zeigt das ZDF mit Moderatorin Katja Streso, Kommentator Michael Pfeffer und Experte Marco Büchel ab 9.45 Uhr, den entscheidenden zweiten Lauf gibt es ab 13.30 Uhr Live zu sehen. Neben der Übertragung im TV bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen kostenlosen Livestream an.

Außerdem werden beide Läufe im Eurosport-Player von DAZN live und in voller Länge gezeigt. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der gemeinsamen Kooperation für alle DAZN-Kunden rund um die Uhr abrufbar.

Ski alpin WM heute live: Slalom der Herren heute im Liveticker

Selbstverständlich gibt es bei SPOX auch einen Liveticker zum Slalom der Herren.

© getty Marco Schwarz wird im Slalom um die Goldmedaille mitfahren

Ski WM: Der Medaillenspiegel

Die deutschen Ski-Herren und -Damen warten immer noch auf eine goldene Medaille. Dafür haben sie aber bereits drei Mal Silber und ein Mal Bronze gewonnen. Kommt am letzten WM-Tag noch eine Medaille dazu?