Ski alpin WM heute live: Kombination der Damen heute live im TV und Livestream

Am heutigen Montag steht der erste Wettbewerb der Alpinen Ski-WM 2021 auf dem Programm. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Kombination der Damen heute live im TV und Stream verfolgen könnt.

fSki alpin WM heute live: Kombination der Damen im TV und Livestream

Wer holt sich die erste Medaille bei der Ski-WM in Cortina d'Ampezzo? Die Damen des Weltcups kämpfen heute in Kombination von Super-G und Slalom um das erste Edelmetall in diesem Jahr. Alle Wettbewerbe sind live und in voller Länge bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen.

Mit von der Partie ist die ehemalige DSV-Edeltechnikerin Viktoria Rebensburg aus Kreuth als Co-Kommentatorin. Eurosport zeigt den ersten Teil der Kombi, den Slalom morgen um 11 Uhr. Gegen 14.30 Uhr steigt dann die Entscheidung im Super-G. Die Reihenfolge wurde dabei aufgrund der aktuellen Wettersituation und der Prognosen kurzfristig geändert und die Disziplinen getauscht.

Ihr habt die Möglichkeit, mit einem DAZN-Abo gleich doppelt zu profitieren. Durch ein gültiges DAZN-Abonnement habt ihr die Chance, die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Mehrkosten zu sehen. Das Beste ist: Ihr könnt DAZN 30 Tage lang kostenlos testen. Ihr seht die besten Ligen Europas im Fußball, geballte Action aus der UFC und vieles Mehr. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat!

Auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Übertragung im Angebot. Die ARD geht ab 10.50 Uhr auf Sendung. Unter sportschau.de ist zudem ein kostenloser Livestream abrufbar.

Ski alpin WM heute live: Alle Information zur Kombination der Damen

Ort: Cortina d'Amepezzo

Cortina d'Amepezzo Datum: 08.02.2021

08.02.2021 Uhrzeit: 11 Uhr (Slalom), 14.30 Uhr (Super-G)

11 Uhr (Slalom), 14.30 Uhr (Super-G) TV-Übertragung: Eurosportq

Favoritinnen: Wendy Holdener, Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin

Ski alpin WM heute im Liveticker

Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls keine Entscheidung der alpinen Ski-WM. Wir haben zu allen Rennen einen eigenen Liveticker.

Hier geht es zum Liveticker der alpinen Kombination.

Ski alpin WM heute live: Kombination der Damen - Modus und Favoritinnen

In dieser Zeit ist aus bekannten Gründen Einiges anders als in den Weltcup-Jahren zuvor. Die Kombi in Cortina ist das einzige Rennen in dieser Disziplin in dieser von der Pandemie geprägten Ski-Weltcup-Saison. Die Kombination funktioniert so, dass die Zeiten im Super-G und der Slalom kombiniert werden und die drei vielseitigsten Athletinnen mit Medaillen belohnt werden. Zunächst wird dieses Mal ein Slalom-Durchgang gefahren, am Nachmittag wird die Entscheidung im Super-G gefunden.

Bei der WM 2019 in Are war die Schweizerin Wendy Holdener die schnellste in der alpinen Kombination. Sie gewann 2019 die Goldmedaille vor der Slowakin Petra Vlhova und der Norwegerin Ragnhild Mowinckel. Heute muss man auch mit der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin rechnen, sie gilt als eine der vielseitigsten Fahrerinnen im Weltcup. Die aus Vail in Colorado stammende Shiffrin gewann in Are Gold im Slalom und im Super-G.

