Ski alpin WM heute: Darum findet der Super-G der Damen heute nicht statt

Die Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo kommt einfach nicht ins Rollen: Nachdem die Damen-Kombination gestern abgesagt werden musste, hat es heute auch den Super-G erwischt. In diesem Artikel erfahrt Ihr warum.

Ski alpin WM heute live: Darum findet der Super-G der Damen heute nicht statt

Die Ski-WM in Cortina d'Ampezzo startete nicht wie zunächst geplant am gestrigen Montag, da die Damen-Kombination wegen Schneefalls abgesagt werden musste. Der deshalb verschobene Auftakt hätte also am heutigen Dienstag, den 9. Februar, in Form eines Damen-Super-Gs erfolgen sollen. Doch auch der auf 13 Uhr verschobene Start war wegen des starken Nebels nicht möglich. Morgen soll wahrscheinlich dann ein neuer Versuch erfolgen.

Ski alpin WM heute live: Super-G der Damen live im TV und Livestream

Auch die ARD zeigt den Super-G der Damen ebenfalls live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet außerdem auch einen kostenlosen Livestream an.

Ski alpin WM: Super-G der Damen im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Rennen in Form eines Livetickers verfolgen. Mit diesem habt Ihr alle Fahrten und Zeiten im Überblick.

Ski alpin WM heute live: Favoritinnen beim Super-G der Damen

Als Top-Favoritin geht Lara Gut-Behrami in den ersten Wettkampf der WM. Die Schweizerin ist in dieser Saison die beständigste Fahrerin.

Als Titelverteidigerin geht Mikaela Shiffrin an den Start. Sie hat aber lange keine Speedrennen mehr bestritten. Es ist unklar, was Ihr auf der Tofana zuzutrauen ist.

Neben Gut-Behrami rechnen sich in Michelles Gisin und Corinne Suter zwei weitere Schweizer Damen Chancen auf Edelmetall aus. Gleiches gilt für die Lokalmatadorinnen Marta Bassino und Federica Brignone.

Zudem darf man auf Ester Ledecka gespannt sein. Vor drei Jahren sorgte die Snowboard-Königin aus Tschechien mit ihrem Olympia-Sieg bei den Skirennläufern für eine Sensation. Mittlerweile hat sie sich in der Weltspitze der Skirennläufer etabliert - ihr ist alles zuzutrauen.

Ski alpin WM: Die Termine