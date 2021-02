Die Ski-Alpin-Herren machen Halt in Garmisch-Partenkirchen. Heute steht der Super-G auf dem Programm. Das Rennen könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker mitverfolgen.

Ski alpin: Super-G der Herren in Garmisch-Partenkirchen heute im Liveticker

Dominik Schwaiger (+1,36 Sekunden) belegte beim Sieg des Südtirolers Dominik Paris als bester Deutscher Rang zwölf - doch die arrivierten Athleten enttäuschten: Romed Baumann fuhr auf Platz 14, Andreas Sander belegte direkt vor Simon Jocher Rang 24. Super-G-Weltmeister Paris feierte den ersten Sieg nach seinem Kreuzbandriss im Januar 2020. Der Schweizer Beat Feuz belegte Platz zwei (+0,37). Dritter wurde Mattias Mayer aus Österreich (+0,40).

Kurz vor der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) hat sich Josef Ferstl bei der alpinen Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen schwer verletzt und muss die Saison vorzeitig beenden. Der 32-Jährige vom SC Hammer war am Freitag nach einem Innenski-Fehler am Seilbahnstadl-Sprung abgehoben und hart auf die Piste geprallt. Ferstl zog sich dabei einen Muskelbündelriss im linken Hüftbeuger sowie ein angebrochenes linkes Sprunggelenk zu. Er wird damit acht bis zehn Wochen ausfallen. Dies ergab eine MRT-Untersuchung vor Ort.

Ski alpin: Super-G der Herren in Garmisch-Partenkirchen heute im TV und Livestream

Um das Rennen zu sehen, habt Ihr mehrere Optionen: ZDF (hier geht's zum Livestream), ORF (hier geht's zum Livestream) und DAZN/Eurosport.

