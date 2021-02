Ski alpin heute live: Super-G der Herren in Garmisch-Partenkirchen im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Abfahrt am Freitag sind die Ski-alpin-Rennfahrer heute in Garmisch-Partenkirchen beim Super-G der Herren gefordert. TV, Livestream, Liveticker: So könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Ski alpin - Super-G der Herren: Datum, Zeit, Ort

Der alpine Skiweltcup macht derzeit in Garmisch-Partenkirchen Station. Dort findet am heutigen Samstag, den 6. Februar der Super-G der Herren auf der Kandahar statt. Losgehen soll es um 11.30 Uhr.

Ski alpin: Super-G der Herren im TV und Livestream

Das Rennen der Herren könnt Ihr problemlos im TV verfolgen. Eurosport 1 überträgt aus Garmisch-Partenkirchen und geht um 11.25 Uhr auf Sendung.

Abgesehen vom Fernsehgerät habt Ihr dann auch die Möglichkeit, den Super-G online im Livestream zu sehen. DAZN hat eine Kooperation mit Eurosport und strahlt daher das Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 aus. Heißt: Bei dem Streamingdienst gibt es heute auch das Wintersport-Event im Angebot. Haltet also auf der Plattform einfach nur Ausschau nach dem Eurosport 1-Kanal.

Ski alpin: Super-G der Herren im Liveticker

Sofern Ihr beim Super-G-Weltcup nicht im TV oder Livestream einschalten könnt oder wollt, aber dennoch nichts verpassen möchtet, so werdet Ihr mit dem Liveticker von SPOX auf dem Laufenden gehalten.

Ski alpin: Thomas Dreßen startet nicht

Das deutsche Team muss weiterhin auf Top-Fahrer Thomas Dreßen verzichten. Der 27-Jährige hatte sich in diesem Winter einer Hüft-Operation unterzogen.

Dreßen absolvierte zwar in Garmisch-Partenkirchen die Trainingsläufe in der Abfahrt, entschied sich jedoch gegen einen Start bei den Rennen. Der Speed-Spezialist würde bei einem schlechten Ergebnis seine gute Startnummer verlieren.

Der Weltcupstand der Herren im Überblick