Ski alpin WM heute live: Super-G der Herren heute live im TV und Livestream

Ski alpin WM heute: Alle wichtigen Infos zum Super-G der Herren

Die Herren starten am heutigen Donnerstag (11. Februar) mit einem Super-G die Medaillenjagd bei der Skiweltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo. Ursprünglich sollte das Rennen am Dienstag stattfinden, jedoch wurde es zu Wochenbeginn wegen starken Schneefalls auf heute verlegt. Die Speed-Spezialisten starten um 13 Uhr.

Ski alpin WM heute live: Super-G der Herren im TV und Livestream

Im Eurosport-Player von DAZN wird das Rennen live und in voller Länge übertragen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind wegen der Kooperation, die der Sportsender und DAZN eingegangen sind, für alle DAZN-Nutzer rund um die Uhr abrufbar. Um 12.50 Uhr startet die Übertragung.

Außerdem zeigt auch die ARD das Rennen aus Italien im Free-TV. Wenige Augenblicke vor dem ersten Läufer geht der öffentlich-rechtliche Sender auf Sendung. Im kostenlosen Livestream wird das Rennen ebenfalls von der ARD angeboten.

Ski alpin WM heute im Liveticker

Als Alternative zum Angebot im TV und Livestream könnt ihr auch im Liveticker von SPOX den Super-G der Herren mitverfolgen.

