Ski alpin heute live: Super-G der Damen in Val di Fassa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach zwei Abfahrten in den vergangenen beiden Tagen geht es im Ski-Weltcup für die Damen heute mit einem Super-G weiter. Wir zeigen Euch, wie ihr das Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin heute live - Super-G der Damen in Val di Fassa: Zeit, Ort, Favoriten

Für die Speedfahrerinnen geht es im Weltcup Schlag auf Schlag. Heute findet ein Super-G statt. Die erste Läuferin wird um 11 Uhr auf die Strecke gehen.

Gastgeber des Wettkampfes ist Italien. Der Wettbewerb findet im Skigebiet in Val di Fassa, also im Fassatal, in den Dolomiten statt.

Große Favoritin auf den Sieg ist Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin ist derzeit in bestechender Form. Dies unterstrich sie mit den beiden Abfahrtssiegen in Val di Fassa.

Die deutschen Farben werden von Kira Weidle vertreten. Die Abfahrts-Vizeweltmeisterin fuhr am Samstag bei der 2. Abfahrt des Wochenendes als Dritte auf das Podest.

Ski alpin heute live: Super-G der Damen in Val di Fassa heute live im TV und Livestream

Das heutige Rennen wird im Free-TV sowohl von der ARD als auch von Eurosport live übertragen.

Dazu kann der Super-G auch im Livestream angesehen werden.

Die ARD hat dazu bei sportschau.de einen kostenfreien Livestream im Angebot.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Eine weitere Option, um heute den Super-G zu verfolgen, liefert DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Rennen ebenfalls live und in voller Länge. Der Grund dafür ist der Eurosport-Channel von DAZN.

DAZN zeigt nicht nur Ski alpin und weitere Wintersport-Wettkämpfe wie Skispringen und Biathlon sondern jede Menge mehr Livesport. Darunter zählen Fußball (zum Beispiel die Champions League und die Europa League), US-Sport (NFL, NBA, NHL), Kampfsport, Motorsport, Tennis, Golf, Darts und vieles mehr.

Ein DAZN-Abo kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr - Ihr entscheidet, welche Alternative besser zu Euch passt. Als Neukunde könnt Ihr DAZN zudem einen Monat lang kostenlos testen.

© getty Kira Weidle ist die beste deutsche Speedfahrerin

Ski alpin heute live: Super-G Damen in Val di Fassa heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr den Super-G heute auch im Liveticker verfolgen. Falls Ihr das tun wollt, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse.

Hier geht's zum Liveticker.

Ski alpin: Der Stand im Gesamtweltcup der Damen im Überblick