Heute gehen die Nordischen Kombinierer bei der Weltmeisterschaft in Oberstdorf im Teamwettbewerb auf Medaillenjagd. Hier könnt ihr das Herren-Event im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Nordische Kombination WM: Teamwettbewerb heute im Liveticker - Vor Beginn

Für Deutschland kämpfen heute Eric Frenzel, Fabian Rießle, Vincenz Geiger und Johannes Rydzek um die Medaillen.

Um 10 Uhr startet der Teambewerb mit dem Springen auf der Normalschanze. Der Skilanglauf-Part in Staffelform (4 x 5 km) steigt dann um 15 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zur Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Die Herren treten am heutigen Sonntag, 28. Februar, im Teamwettbewerb an.

Nordische Kombination WM: Teamwettbewerb heute im TV und Livestream

Im Eurosport-Player von DAZN gibt es den Teamwettbewerb der Herren heute live. Da DAZN und Eurosport eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind, bekommen die DAZN-Nutzer nämlich beide Eurosportkanäle (Eurosport 1 und Eurosport 2) rund um die Uhr auf der Plattform angeboten.

Auch die ARD überträgt das Springen und den Langlauf in Oberstdorf heute live und in voller Länge. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 9.35 Uhr in der Sportschau-Sendung mit Vorberichten und meldet sich am Nachmittag vor Beginn des Langlaufs zurück. Ebenso bietet die ARD auch einen kostenlosen Livestream an.

Nordische Ski WM: Die weiteren Termine im Überblick