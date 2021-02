Nordische Kombination WM heute live: Teamwettbewerb heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf geht es heute für die Nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb um Medaillen. Wir verraten Euch, wie Ihr den Wettbewerb heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Sichert Euch jetzt den DAZN-Probemonat und seht die komplette Weltmeisterschaft live.

Nordische Kombination WM - Teamwettbewerb: Wann und wo?

Die Nordische Ski WM 2021 findet in Oberstdorf im Oberallgäu statt. Am vierten Wettkampftag, dem 28. Februar, ist der Terminkalender vollgepackt. Auch in der Nordischen Kombination wird um Medaillen gesprungen und gelaufen.

Es steht der stets interessante Teambewerb von der Normalschanze auf dem Programm. In diesem gehen für jede Nation vier Athleten an den Start.

Los geht es um 10 Uhr mit dem Springen von der Normalschanze, der entscheidende Langlauf in Form einer Staffel über 4x5 Kilometer beginnt um 15 Uhr.

Nordische Kombination WM heute live: Teamwettbewerb von der Normalschanze heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Nordische Ski WM auf Eurosport, sowie abwechselnd von der ARD und dem ZDF übertragen. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist heute die ARD an der Reihe. Deren Übertragung beginnt heute um 9.35 Uhr.

Zudem gibt es drei verschiedene Wege die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze im Teamwettbewerb der Kombinierer im Livestream zu verfolgen. Die ARD hat dazu bei sportschau.de einen kostenfreien Livestream im Angebot.

© getty Jarl Magnus Riiber gewann am Freitag Gold im Einzel von der Normalschanze.

Kostenpflichtig ist dagegen der Livestream von Eurosport. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Eurosport Player.

Dazu könnt Ihr auch auch DAZN aufrufen. Der Streamingdienst ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen. Somit sind sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei DAZN als Livestream abrufbar.

DAZN ist im ersten Monat kostenlos, dabei könnt Ihr for free auf das gesamte Portfolio des Streamingdienstes zurückgreifen. Dieses beinhaltet mit der Champions, der Bundesliga, der Serie A, der Europa League, der Ligue 1, der Primera Division, der NHL, der NBA, der NFL, mit Darts-Majors, mit Box- und UFC-Fights, der Handball-Champions-League und vielen mehr hochkarätigen Livesport.

Hier geht es zum Gratis-Monat.

Nordische Kombination WM heute live: Einzelwettbewerb von der Normalschanze im Liveticker

Selbstverständlich gibt es bei SPOX einen Liveticker zum Wettbewerb. Hier verpasst ihr keinen Sprung und keine Attacke in der Langlauf-Staffel.

Hier geht's zum Liveticker.

Nordische Kombination WM, Teamwettbewerb der Herren: Favoriten

Erster Anwärter auf Gold ist das Team aus Norwegen um Superstar Jarl Magnus Riiber. Dieser sicherte sich bei der WM bereits Gold im Einzel von der Normalschanze.

Doch auch Deutschland mit Eric Frenzel, Fabian Rießle und den beiden Lokalmatadoren Vincenz Geiger und Johannes Rydzek hat gute Chancen auf den obersten Podestplatz.

Die Nordische Ski WM: Alle Termine im Überblick

Das sind die weiteren Termine der Nordischen Ski-WM: