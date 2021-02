Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf sind heute sowohl die Damen als auch die Herren jeweils in einem Teamsprint (Freistil) gefragt. Hier bei SPOX könnt Ihr den Kampf um die Medaillen live verfolgen.

Langlauf WM: Teamsprints der Herren und Damen im Liveticker - Vor Beginn

Beim Teamsprint treten pro Nation je zwei Athletinnen und Athleten an. Diese sprinten abwechselnd sechs Runden. Das heißt: es gibt fünf Wechsel pro Rennen.

Nach den Skiathlon- und klassischen Sprintbewerben stehen am dritten Langlauf-Wettkampftag die Teamsprints an. Los geht's um 13 Uhr. Die Damen machen den Auftakt, ehe dann die Herren an den Start gehen.

Hallo und herzlich willkommen zu den Teamsprints der Herren und Damen in Oberstdorf.

Langlauf WM: Teamsprints der Herren und Damen im TV und Livestream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Langlauf-Teamsprints der Herren und Damen heute live und in voller Länge zu schauen. Zum einen bietet die ARD Langlauf-Action im Free-TV an. Auch im kostenlosen Livestream zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Teamsprints.

Zum anderen überträgt Eurosport auf dem Sender Eurosport 2 ebenfalls die beiden Events. Dadurch werden die Teamsprints auch bei DAZN zu sehen sein. Denn Eurosport und DAZN sind eine gemeinsame Kooperation eingegangen, die es ermöglicht, die beiden Eurosportsender beim Streamingdienst anzubieten.

Nordische Ski-WM: Diese Termine stehen noch an