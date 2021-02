Nach dem Skiathlon der Damen sind nun bei der Nordischen Ski-WM die Herren an der Reihe. Hier bei SPOX verpasst Ihr nichts und seid mit dem Liveticker live dabei.

Nordische Ski-WM: Skiathlon der Herren heute im Liveticker

Beim Skiathlon wird die erste Hälfte des Rennens in der klassischen Technik und die zweite Hälfte des Rennens in der moderneren Skating-Technik gelaufen. Alle Athleten gehen im Massenstart auf die Strecke. Nach der Hälfte der zurückzulegenden Distanz werden in dafür vorgesehenen Wechselboxen ihre Skier und Stöcke gewechselt.

Sjur Röthe, Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) und Alexander Bolschunow (Russland) zählen für das heutige Rennen zu den Favoriten.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Der Startschuss erfolgt um 13.30 Uhr.

Nordische Ski-WM: Skiathlon der Herren heute im TV und Livestream

Die ARD überträgt das Rennen heute im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Neben der klassischen TV-Übertragung gibt es bei sportschau.de zusätzlich einen kostenfreien Livestream.

Alternativ könnt Ihr jedoch auch DAZN aufrufen. Der Streamingdienst ist eine Kooperation mit Eurosport eingegangen. Somit sind sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei DAZN als Livestream abrufbar.

Nordische Ski-WM: Die weiteren Termine im Überblick