Langlauf WM heute live: Teamsprint der Herren und Damen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Nordische Ski WM ist voll im Gange. Am heutigen vierten Tag haben die Langläuferinnen und Langläufer jeweils einen Teamsprint vor sich. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Wettkämpfe live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt Ihr Events der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft live und in voller Länge verfolgen!

Langlauf WM heute: Die wichtigsten Infos

Die Skilangläuferinnen und Skilangläufer treten am vierten Tag der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf jeweils im Teamsprint (Freistil) an. Die Damen starten am heutigen Sonntag, den 28. Februar, um 13 Uhr mit dem Wettbewerb, unmittelbar danach sind die Herren an der Reihe.

Dabei schicken die Nationen pro Wettbewerb ein Team bestehend aus zwei Athletinnen bzw. Athleten ins Rennen um die Medaillen.

Der DSV konnte im gestrigen Skisprung-Einzelbewerb dank Karl Geiger die erste Medaille (Silber) bei der WM im Allgäu einsacken. Im Langlauf ist man derzeit noch Edelmetall im Trophäenschrank.

© getty Die DSV-Athleten warten noch auf eine Langlauf-Medaille bei der WM in Oberstdorf.

Langlauf WM heute live: Teamsprint der Herren und Damen live im TV und Livestream

Auch heute gibt es die Nordische Ski WM im Free-TV. Die ARD beginnt bereits um 12.15 Uhr mit der Übertragung in der Sportschau-Sendung und bietet zudem auch einen Livestream, den Ihr kostenfrei aufrufen könnt, an.

Außerdem zeigt auch Eurosport die beiden Wettbewerbe live und in voller Länge auf dem Sender Eurosport 2. DAZN-Nutzer haben Glück und können ebenfalls Langlauf-Action heute im Livestream sehen: Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich dank der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport auf der Plattform abrufbar.

Neben der Nordischen Ski WM bietet DAZN seinen Kunden auch zahlreiche andere Sportarten und Wettbewerbe an. Im Fußballbereich etwa hat der Streamingdienst Übertragungsrechte für die Champions League, Europa League, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Primera Division und die Nations League.

Aber auch die US-Sportarten (NFL, NHL, MLB, NBA), Biathlon, Tennis, Handball, Darts, Ski alpin, Rennrodeln, Boxen, MMA, Radsport, Motorsport und Rugby gehören zum DAZN-Angebot.

Das DAZN-Abonnement kostet im Monat 11,99 Euro, für das Jahresabo fallen Kosten in Höhe von 119,99 Euro an. Davor können Neu-Kunden noch einen Gratismonat testen.

Langlauf WM heute live: Teamsprint der Herren und Damen im Liveticker

Natürlich darf SPOX auch heute bei der WM in Oberstdorf nicht fehlen. In Form von Livetickern werden Euch beide Teamsprints angeboten.

Hier geht's zum Liveticker: Teamsprint der Herren (Freistil).

Hier geht's zum Liveticker: Teamsprint der Damen (Freistil).

Nordische Ski WM: Die restlichen Termine im Überblick