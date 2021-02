Bob-WM heute live: 3. und 4. Lauf im Viererbob im TV und Livestream

Die Bob-Weltmeisterschaft 2021 geht heute mit dem dritten und dem vierten Lauf im Viererbob zu Ende. SPOX informiert Euch darüber, wo Ihr die Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Bob-WM, 3. und 4. Lauf im Viererbob: Wann und wo?

Nach den ersten beiden Läufen am gestrigen Samstag stehen bei der Bob-Weltmeisterschaft 2021 am heutigen Sonntag, den 14. Februar der dritte und der vierte Lauf im Viererbob auf dem Programm.

Diese finden am Nachmittag um 15 Uhr und um 16.30 Uhr statt, zuvor werden um 9 Uhr und um 10.30 Uhr nämlich noch der ebenfalls dritte und vierte Lauf im Monobob ausgetragen.

Zur Sache geht es weiterhin im SachsenEnergie-Eiskanal im sächsischen Altenberg. Ursprünglich war Lake Placid in den USA als Schauplatz der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaft geplant gewesen, angesichts der dortigen Reisebeschränkungen wurde sie jedoch nach Ostdeutschland verlegt, um die Gesundheit und Sicherheit aller Athleten zu gewährleisten. Schon 2020 hatte die WM im SachsenEnergie-Eiskanal stattgefunden.

Bob-WM: Der heutige Zeitplan

Uhrzeit Event 09:00 Uhr Monobob, 3. Lauf 10:30 Uhr Monobob, 4. Lauf 15:00 Uhr Viererbob, 3. Lauf 16:30 Uhr Viererbob, 4. Lauf

Bob-WM, 3. und 4. Lauf im Viererbob: TV und Livestream

Den dritten Lauf könnt Ihr heute live im Free-TV mitverfolgen. Die ARD ist für Euch nämlich auch in Altenberg mit von der Partie, zeigt dazu heute am großen Wintersport-Sonntag in der Sportschau ab 13 Uhr auch einige andere Wintersportarten.

Gegen 15 Uhr schaltet Das Erste dann zum dritten Lauf im Viererbob nach Altenberg. Das Ganze bekommt Ihr dann auch im Livestream der ARD zu sehen. Wichtig zu wissen: Den vierten Lauf werdet Ihr dort live dagegen nicht sehen können. Hierzu gibt es in der Sportschau um 17 Uhr lediglich eine Zusammenfassung. Die ARD zeigt stattdessen den Weltcup im Skispringen live.

Nichtsdestotrotz könnt Ihr auch den vierten Lauf live sehen. Der Internationale Bob & Skeleton Verband (IBSF) zeigt alle Wettkämpfe der Weltmeisterschaft auf seinem YouTube-Kanal live.

Bob-WM: Friedrich auch im Vierer auf Titelkurs

Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) führt nach zwei von vier Durchgängen und befindet sich damit auf Kurs Richtung Doppelsieg. Ihm winkt damit der vierte WM-Titel in Serie, was zuvor keinem anderen Piloten gelungen war. Vergangene Woche avancierte der 30-Jährige mit seiner zehnten Goldmedaille bereits zum alleinigen Rekordweltmeister.

Hinter ihm liegt derzeit Benjamin Maier (Österreich) mit 0,38 Sekunden Rückstand. Mit Johannes Lochner (Stuttgart) befindet sich ein weiterer Deutscher unter den aktuell drei Besten. Christoph Hafer (Bad Feilnbach) ist Siebter.