Biathlon-WM im Livestream sehen - so funktioniert es

Am Mittwoch beginnt die elftägige Biathlon-Weltmeisterschaft 2021 in Pokljuka. Vor dem Startschuss erklärt SPOX Euch, wo Ihr die Wettkämpfe im TV und Livestream sehen könnt.

Wintersport, Fußball, Basketball und mehr live - jetzt kostenlosen DAZN-Probemonat abschließen

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Biathlon-WM 2021: Zeitraum und Ort

Mit der Weltmeisterschaft 2021 steht der Höhepunkt der Biathlon-Saison unmittelbar bevor. Sie findet in diesem Jahr im slowenischen Pokljuka statt und erstreckt sich vom morgigen Mittwoch, den 10. Februar bis zum 21. Februar.

Elf Tage lang kämpfen die Athleten und Athletinnen also um die begehrten Medaillen. Bedingt durch die Corona-Pandemie werden in der dortigen Arena keine Zuschauer gestattet sein.

Biathlon-WM 2021: Termine und Disziplinen

Hier liefert SPOX Euch eine anschauliche Übersicht über sämtliche Termine bei der Biathlon-WM.

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht TV Mi., 10. Februar 15.00 Uhr Mixed-Staffel Frauen und Männer ARD, Eurosport, DAZN Fr., 12. Februar 14.30 Uhr Sprint Männer ARD, Eurosport, DAZN Sa, 13. Februar 14.30 Uhr Sprint Frauen ARD, Eurosport, DAZN So., 14. Februar 13.15 Uhr Verfolgung Männer ARD, Eurosport, DAZN So., 14. Februar 15.30 Uhr Verfolgung Frauen ARD, Eurosport, DAZN Di., 16. Februar 12.05 Uhr Einzel Frauen ARD, Eurosport, DAZN Mi., 17. Februar 14.30 Uhr Einzel Männer ZDF, Eurosport, DAZN Do.,18. Februar 15.15 Uhr Single-Mixed-Staffel Frauen und Männer ZDF, Eurosport, DAZN Sa., 20. Februar 11.45 Uhr Staffel Männer ZDF, Eurosport, DAZN Sa., 20. Februar 15.00 Uhr Staffel Frauen ZDF, Eurosport, DAZN So., 21. Februar 12.30 Uhr Massenstart Frauen ZDF, Eurosport, DAZN So., 21. Februar 15.15 Uhr Massenstart Männer ZDF, Eurosport, DAZN

Biathlon-WM 2021: DSV-Aufgebot

Für Deutschland gehen bei den Frauen Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Franziska Preuß (SC Haag) und Maren Hammerschmidt (SK Winterberg) an den Start.

Zum Männer-Aufgebot des DSV gehören Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland).

© getty

Biathlon-WM 2021 im TV und Livestream

Die Biathlon-WM seht Ihr im Free-TV live - und das gleich auf mehreren Sendern. Sowohl die ARD als auch das ZDF und Eurosport werden die Wettkämpfe übertragen, wobei die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Berichterstattung wie üblich bei Sportevents aufteilen.

Die ARD strahlt die Weltmeisterschaft in der ersten Woche aus, das ZDF in der zweiten. Zu sehen bekommt Ihr das Programm dann auch jeweils online via Livestream unter live.daserste.de und zdf.de/live.

Eurosport zeigt den Höhepunkt der Biathlon-Saison derweil von Anfang bis zum Ende live. Für 6,99 Euro könnt Ihr Euch einen Monatspass für den Eurosport Player sichern.

Dass Eurosport Übertragungsrechte besitzt, bedeutet demzufolge auch: Die WM kann ebenfalls per Livestream bei DAZN von Euch verfolgt werden. Der Streamingdienst pflegt eine Kooperation mit Eurosport und hat daher Eurosport 1 und Eurosport 2 auf der Plattform in seinem Programm.

Bei DAZN seht Ihr abgesehen vom Wintersport noch viel mehr live. Fußball, Tennis, US-Sport, Handball, Motorsport, Darts, Eishockey, Boxen, MMA, Rugby - all das könnt Ihr unter anderem als DAZN-Kunden erleben.

Ihr habt noch keine Mitgliedschaft abgeschlossen und wollt es tun? Lange braucht Ihr dafür nicht. Wählen könnt Ihr zwischen einem Monatsabo (11,99 Euro monatlich) und einem Jahresabo (119,99 Euro einmalig). Zunächst einmal könnt Ihr aber 30 Tage lang komplett kostenlos und vollumfänglich testen, ob DAZN und das dortige Programm Euch auch wirklich zusagt. Hier geht's zum Gratis-Probemonat.

Biathlon-WM 2021 im Liveticker

Alternativ habt Ihr die Möglichkeit, die Biathlon-WM via Liveticker bei SPOX zu verfolgen. So entgeht Euch ebenfalls nichts Wichtiges.

Biathlon: Gesamtweltcup der Herren

Stand: 09. Februar

Platz Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö 709 2 Sturla Holm Laegreid 645 3 Tarjei Bö 566 4 Johannes Dale 545 5 Quentin Fillon Maillet 506 6 Sebastian Samuelsson 482 7 Emilien Jacquelin 479 8 Martin Ponsiluoma 464 9 Jakov Fak 436 10 Lukas Hofer 428

Biathlon: Gesamtweltcup der Damen

Stand: 09. Februar