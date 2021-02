Biathlon WM heute live: Staffel der Herren im TV, Livestream und Liveticker

Neben der Staffel der Damen findet bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Slowenien heute auch die Staffel der Herren statt. SPOX teilt Euch mit, wo Ihr das Rennen im TV und Livestream sehen und im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon WM, Staffel der Herren: Termin, Ort

Ladies first! Bei der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka sind am heutigen Samstag, den 20. Februar erst einmal die Damen mit ihrer Staffel an der Reihe. Los geht es bei ihnen um 11.45 Uhr. Am Nachmittag steht dann die Staffel der Herren auf dem Programm. Der Startschuss fällt um 15 Uhr. Die Männer bestreiten ihr Rennen über 4 x 7,5 Kilometer.

Biathlon WM: Staffel der Herren im TV und Livestream

Verfolgen lässt sich die Herren-Staffel heute live im deutschen Free-TV. Sowohl das ZDF als auch Eurosport übertragen aus Slowenien. Der öffentlich-rechtliche Sender startet seine Vorberichterstattung gegen 14.40 Uhr und stellt Euch online auch einen Livestream zur Verfügung, falls Ihr in der Nähe gerade kein TV-Gerät habt.

Alexander Ruda begrüßt Euch im ZDF als Moderator. Als Experte ist Sven Fischer im Einsatz, Reporter sind Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger.

Bei Eurosport läuft die Staffel der Herren auf Eurosport 1. Los geht es im Programm um 14.50 Uhr. Die Eurosport-Übertragung könnt Ihr problemlos auch via Livestream bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst strahlt im Rahmen einer Kooperation mit Eurosport sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 aus. Bei Eurosport 2 - und somit auch bei DAZN - seht Ihr am Vormittag die Damen-Staffel.

Biathlon WM: Staffel der Herren im Liveticker

Wie zum Beispiel Wintersport mit der heutigen Herren-Staffel. Verfolgen könnt Ihr sie auch einfach schriftlich, damit Euch wirklich nichts entgeht. Keine Möglichkeit, am TV-Gerät oder im Livestream dabei zu sein? Kein Problem: SPOX bietet Euch einen Liveticker an.

