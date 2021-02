Biathlon WM heute live: Sprint der Herren im TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Tag der Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka steht der Sprint der Herren auf dem Programm. So könnt Ihr das Geschehen im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Wintersport, Fußball, Tennis und mehr Live-Sport - sichert Euch den Gratis-Probemonat bei DAZN

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Biathlon WM, Sprint der Herren: Datum, Zeit, Ort

Die Biathlon-Weltmeisterschaft 2021 ist im Gange. Seit Mittwoch kämpfen die Athleten und Athletinnen im slowenischen Pokljuka um Siege und Medaillen. Ihren Schlusspunkt findet die WM am 21. Februar.

Am heutigen Freitag, dem 12. Februar, dem zweiten WM-Tag, steht der Sprint der Herren an. Los geht es um 14.30 Uhr. Gesprintet wird im Biathlonstadion Pokljuka über zehn Kilometer.

Biathlon WM: Sprint der Herren im TV und Livestream

Biathlon WM live im TV

Verfolgen könnt ihr das Geschehen heute live im TV. Dabei habt Ihr sogar mehrere Auswahlmöglichkeiten. Generell sei Euch gesagt: Die Biathlon-WM wird in der ARD, im ZDF und bei Eurosport gezeigt. Die ARD und das ZDF wechseln sich dabei ab: Erste Woche ARD, zweite Woche ZDF. Eurosport überträgt vom Anfang bis zum Ende.

Den heutigen Männer-Sprint seht Ihr in der ARD (auch online im Livestream) sowie auch bei Eurosport - um genauer zu sein bei Eurosport 1. Was Ihr dabei auch wissen solltet: Durch die Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den Sprint auch via Livestream bei DAZN erleben. Der Streamingdienst strahlt Eurosport 1 und Eurosport 2 aus, womit Ihr auch dort seht, was sich in Pokljuka tut.

Biathlon WM im Livestream bei DAZN

Für ein Monatsabo bei DAZN zahlt Ihr 11,99 Euro, für Neukunden sind die ersten 30 Tage zum Testen aber erst einmal vollkommen gratis. Ein Jahresabo kostet Euch einmalig 119,99 Euro. Nach der Probezeit könnt Ihr entscheiden, ob Ihr in ein kostenpflichtiges DAZN-Abo übergehen oder es doch sein lassen möchtet. Hier geht's zum Gratis-Probemonat.

DAZN bietet Euch auch jede Menge Live-Sport über den Wintersport hinaus an. Da wäre der Fußball mit der Bundesliga, Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1, US-Sport mit der NBA, NFL, NHL und MLB, Motorsport, Tennis, Boxen, Handball, Darts und noch mehr.

Biathlon-WM auf der Pokljuka: Favoritencheck und deutsche Chancen auf Medaillen © getty 1/24 Bei der Biathlon-WM in Pokljuka (10.-21.2. live im Eurosport-Player auf DAZN) peilt der DSV "vier, fünf Medaillen" an. Doch wem bieten sich die besten Chancen gegen die schier unheimliche Konkurrenz vor allem aus Norwegen. SPOX macht den Favoritencheck. © getty 2/24 Johannes Thingnes Bö: Der Norweger ist seit dem Rücktritt Martin Fourcades der unangefochtene Dominator. Der Gesamtweltcup-Führende geht in allen Wettbewerben als Top-Favorit ins Rennen, auf der Loipe ist er nur im Zielsprint angreifbar. © getty 3/24 Tarjei Bö: Grundsätzlich deuten sich norwegische Festspiele auf der Pokljuka an. Gleich vier Norweger sind unter den Top-4 im Weltcup. Auch Bös älterer Bruder präsentiert sich in bestechender Form. Ab und an nur im Stehend-Schießen etwas wacklig. © getty 4/24 Sturla Holm Laegreid: Der 23-Jährige ist die Entdeckung der Saison! Nach nur vier Weltcupeinsätzen in den Vorjahren stand er in diesem Winter schon siebenmal auf dem Podest. 89 Prozent Trefferquote im Stehend-Anschlag sind eine Ansage! © getty 5/24 Johannes Dale: Das vierte heiße Eisen, dass die Norweger im Feuer haben. Besticht wie seine Kollegen mit hervorragenden Laufzeiten. Nach Staffel-Silber im vergangenen Jahr soll diese Mal die erste WM-Einzelmedaille hinzukommen. © getty 6/24 Emilien Jacquelin: Vor allem die Franzosen könnten den Norwegern in die Suppe spucken - Jacquelin weiß, wies es geht. Er holte 2020 Verfolgungs-Gold. Der läuferische Nachteil scheint aber zu groß, vor allem da die Strecke in Slowenien verschärft wurde. © getty 7/24 Quentin Fillon Maillet: Noch besser in Form ist aber sein Teamkollege. Bei der WM-Generalprobe in Antholz lief er mit den Plätzen zwei (Massenstart) und drei (Einzel) in die norwegische Phalanx. Eine Goldmedaille fehlt ihm noch in der Sammlung. © getty 8/24 Martin Ponsiluoma: Der Schwede ist ein Geheimtipp für die WM. Steigerte sich in den letzten Jahren konstant und ist in der Weltspitze angekommen. Das Liegend-Schießen (80 Prozent Trefferquote) könnt ihm einen Strich durch die Rechnung machen. © getty 9/24 Jakov Fak: Über die langen Distanzen mit mehr Schießeinheiten könnte der Slowene zuhause einen Coup feiern. Die Strecken auf der Pokljuka liegen ihm. Den 33-Jährigen muss man vor allem im Einzel dank seiner starken Schießleistungen auf dem Zettel haben. © getty 10/24 Arnd Peiffer: Bei den deutschen Herren ist der 33-Jährige aussichtsreichster Medaillenkandidat. Ihm gelang der einzige Sieg in Hochfilzen. Der Sprint-Olympiasieger muss in diesem Jahr über das Schießen kommen. Tipp: Podestplatz im Massenstart. © getty 11/24 Benedikt Doll: Der Ärger über das Material zu Saisonbeginn scheint verflogen. Bei den Laufzeiten näherte er sich der Spitze an. Laut eigenen Aussagen kommt ihm die neue Strecke zudem entgegen. Bei sauberer Arbeit am Schießstand ist eine Medaille drin. © getty 12/24 Erik Lesser: Von den übrigen DSV-Athleten könnte wohl lediglich Erik Lesser ein Überraschungscoup gelingen, ähnlich wie bei seinem Goldgewinn in der Verfolgung 2015. Tipp: Lesser springt aufs Stockerl im Einzel. © getty 13/24 Marte Olsbu Röiseland: Im Gegensatz zu den Herren sind bei den Damen "nur" zwei Norwegerinnen die haushohen Favoritinnen. Röiseland gewann 2020 in jeder der sieben Disziplinen eine Medaille. Wiederholung möglich?! © getty 14/24 Tiril Eckhoff: Noch stärker einzuschätzen ist ihre Teamkollegin, die in Hochfilzen und Oberhof dominierte. Die beste Läuferin im Feld hat ihre Konstanz am Schießstand gefunden – auch dank außergewöhnlicher Schieß-Trainings im Sommer. © getty 15/24 Hanna Öberg: Sieben Podiumsplatzierungen kann die Schwedin vorweisen, im Gesamtweltcup ist sie zudem Eckhoff (ein Punkt Rückstand) und Olsbu Röiseland (neun Punkte Rückstand) auf den Fersen. Ihr Vorteil gegenüber dem norwegischen Duo: das Stehendschießen © getty 16/24 Julia Simon: Der Traingsaufbau der Französin scheint perfekt zu passen. Rechtzeitig ist sie in Top-Form, konnte sogar zuletzt Eckhoff in der Laufzeit angreifen. An einem guten Tag reicht's für ganz vorne, an einem schlechten schießt sie sich jedoch raus. © getty 17/24 Dorothea Wierer: Rücktrittsgedanken und –spekulationen machten nach der WM im vergangenen Jahr die Runde. Die Italienerin machte jedoch weiter und ist immer hoch einzuschätzen, auch wenn in diesem Jahr die Laufform ein wenig schwächer daherkommt. © getty 18/24 Lisa Theresa Hauser: Wird sie der WM-Shooting-Star? Unter den deutschen Trainern Gerald Hönig und Markus Fischer hat die Österreicherin den Schritt zur Siegläuferin gemacht. In Antholz bärenstark. In der Form die größte Bedrohung für die Norwegerinnen. © getty 19/24 Dzinara Alimbekawa: Sie gewann den ersten Sprint der Saison in Hochfilzen, baute danach aber ein wenig ab. Bei ihr steht und fällt alles mit dem Schießen. Für eine Medaille braucht Sie die Null. © getty 20/24 Franziska Preuß: Als deutsche Nummer eins geht die Schnellschützin heuer in die WM. Lieferte konstant Top-Leistungen und ist auch läuferisch konkurrenzfähig. Wie steht's mit den Nerven? Bei Großereignissen spielten diese ihr mehrmals schon einen Streich. © getty 21/24 Denise Herrmann: Die 32-Jährige haderte die gesamte Saison hindurch mit ihrem Schießen. Doch Pokljuka scheint ein gutes Pflaster. Schaffte hier die erste fehlerfreie Leistung über vier Einheiten. Laut den Trainern ist von ihr "ganz viel zu erwarten". © getty 22/24 Staffel Damen: Das Quartett bestehend aus Vanessa Hinz, Herrmann, Preuß und Janina Hettich oder Maren Hammerschmidt hat wohl die größte Gold-Chance. Platz zwei zuletzt bei der WM-Generalprobe in Antholz und der Sieg davor in Oberhof stimmen optimistisch. © getty 23/24 Staffel Herren: Das überragende Norweger-Quartett hat nur eine Staffel in dieser Saison bislang gewonnen, dennoch geht Gold nur über sie. Dahinter kämpfen die DSV-Herren mit Schweden, Frankreich, Russland und Italien um Edelmetall. © getty 24/24 Mixed-Staffeln: In den vergangenen Jahren waren die Mixed-Staffel und die Single-Mixed-Staffel Garanten für schwarz-rot-goldenes Edelmetall. Hier wird viel auf die Besetzung ankommen, da manche Top-Stars diese mitunter auslassen.

Biathlon WM: Herren-Sprint im Liveticker

Der Männer-Sprint bei der Biathlon-WM lässt sich auch mit dem Liveticker von SPOX zu verfolgen. Dort bekommt Ihr alles Nennenswerte mit.

Biathlon WM 2021: DSV-Aufgebot

Dem Männer-Aufgebot des Deutschen Ski-Verbands gehören Benedikt Doll (SZ Breitnau), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl), Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain), Arnd Peiffer (WSV Clausthal-Zellerfeld) und Roman Rees (SV Schauinsland) an. Für den Sprint durften die Trainer aber nur vier der fünf WM-Teilnehmer nominieren. Roman Rees muss dabei zuschauen.

Bei den Frauen sind es Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal), Janina Hettich (SC Schönwald), Vanessa Hinz (SC Schliersee), Franziska Preuß (SC Haag) und Maren Hammerschmidt (SK Winterberg). Die Damen haben ihren Sprint übrigens am Samstag, den 13. Februar - ebenfalls ab 14.30 Uhr.

Biathlon-WM 2021: Termine und Disziplinen