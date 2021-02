Biathlon WM heute live: Single-Mixed-Staffel im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem im gestrigen Einzelrennen der Herren Arnd Peiffer mit seinem zweiten Platz für die erste deutsche Medaille bei der Biathlon-WM und damit für das Ende der großen Tristesse sorgen konnte, visieren die DSV-Athleten in der heutigen Single-Mixed-Staffel erneut Edelmetall an. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Biathlon WM heute: Das Wichtigste zur Single-Mixed-Staffel

Die Single-Mixed-Staffel, bei der jede Nation ein Team bestehend aus je einer Frau und einem Mann ins Rennen schickt, findet am heutigen Donnerstag, den 18. Februar, auf der Pokljuka in Slowenien statt. Los geht's um 15.15 Uhr. Für Deutschland werden Franziska Preuß und Erik Lesser antreten. Das Duo holte bereits bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Antholz in der Single-Mixed-Staffel die Silbermedaille.

© getty Arnd Peiffer holte sich im Einzelrennen die Silbermedaille.

Biathlon WM heute live: Single-Mixed-Staffel im TV und Livestream

Ihr wollt den Staffelwettbewerb heute live und in voller Länge mitverfolgen? Dann habt Ihr Glück, denn gleich mehrere Anbieter sind für die Übertragung zuständig. Im ZDF könnt Ihr das Rennen im Free-TV sehen. Um 15 Uhr startet der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung. Zudem wird die Staffel auch im kostenlosen Livestream angeboten. Beim ZDF begleitet Euch folgendes Personal:

Moderator: Alexander Ruda

Kommentator: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Experten: Sven Fischer und Laura Dahlmeier

Ebenso ist auch Eurosport heute wieder für die Übertragung der Biathlon WM zuständig. Da die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 zudem rund um die Uhr bei DAZN abrufbar sind, können auch DAZN-Nutzer die Single-Mixed-Staffel verfolgen.

Wintersportfans bekommen mit DAZN neben Biathlon-Events auch Ski-alpin-, Rennrodel-, und Skisprung-Livestreams geboten. Der Streamingdienst hat zusätzlich auch Fußball, US-Sport, Tennis, Darts, Handball, Rugby, Wrestling, MMA, Boxen, Motorsport, Radsport im Angebot.

All diese Sportarten können mittels DAZN-Abonnement abgerufen werden. Das Abo ist mit einem monatlichen Preis in Höhe von 11,99 Euro versehen, für das Jahresabo fallen 119,99 Euro an. Neu-Kunden können den Streamingdienst vorher sogar einen Monat lang gratis testen.

Biathlon WM heute live: Single-Mixed-Staffel im Liveticker

Auch im Liveticker könnt Ihr die Single-Mixed-Staffel verfolgen. Diesen bietet SPOX auf der eigenen Website an.

Hier geht's zum Liveticker der Single-Mixed-Staffel.

Biathlon WM in Pokljuka: Der Medaillenspiegel

Ohne große Überraschung führen die Norweger die Medaillenränge mit viermal Gold und dreimal Bronze an. Dahinter sind die Franzosen mit fünfmal Edelmetall. Arnd Peiffer beendete das gestrige Einzelrennen der Herren auf Platz zwei und holte damit die erste deutsche WM-Medaille.