Biathlon-WM heute live: Mixed-Staffel im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathlon-Weltmeisterschaft in Pokljuka startet heute mit einem Mixed-Staffel-Teambewerb. Wie Ihr den WM-Auftakt heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, wird Euch in diesem Artikel erklärt.

Biathlon-WM heute: Das Wichtigste zum Auftaktrennen

Die Mixed-Staffel findet am heutigen Mittwoch, 10. Februar, im slowenischen Pokljuka statt und ist zugleich das erste Event der diesjährigen Biathlon-Weltmeisterschaft. Ab 15 Uhr kämpfen die Nationen mit vier Läufern (je zwei Damen und Herren), die jeweils 7,5 Kilometer absolvieren, um die erste Medaille der WM.

Biathlon-WM heute live: Mixed-Staffel im TV und Livestream

Mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung verantwortlich. Im Free-TV bietet die ARD die Mixed-Staffel an. In der Sportschau-Sendung startet die Biathlon-Übertragung bereits um 14.35 Uhr. Zudem verpasst Ihr auch mit dem kostenlosen Livestream auf Sportschau.de keinen Läufer.

© getty

Aber auch im Eurosport-Player von DAZN wird der Biathlon-Auftakt übertragen. Da Eurosport und DAZN zusammenarbeiten, sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 für jeden DAZN-Nutzer freigeschaltet.

Biathlon-WM heute live: Mixed-Staffel im Liveticker

SPOX bietet die Staffel heute in Form eines Livetickers für all jene an, die keine Möglichkeit haben, das Rennen im TV und Livestream zu verfolgen.

Biathlon-WM: Die Termine in Pokljuka

Nach der Mixed-Staffel geht es dann weiter mit den Sprintwettbewerben der Damen und Herren.