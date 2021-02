Biathlon-WM heute live: Einzel der Herren im TV, Livestream und Liveticker

Das Einzel der Herren findet heute bei der Biathlon-WM statt. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Wettbewerb im TV und Livestream verfolgen könnt und wer die Favoriten sind.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und schau' die Biahtlon-WM umsonst im Eurosport-Channel!

Biathlon-WM: Wann beginnt das Einzel der Herren?

Das heutige Einzelrennen der Herren über die lange Distanz von 20 Kilometern beginnt um 14.30 Uhr. Als Austragungsort dient das slowenischen Pokljuka.

Biathlon-WM heute live: Einzel der Herren im TV und Livestream

Die Biathlon-WM wird sowohl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als auch auf Eurosport übertragen. Heute ist das ZDF mit der Übertragung an der Reihe. Um 14.15 Uhr beginnt die Übertragung im Free-TV und Livestream.

Folgendes Team begleitet Euch durch die Übertragung:

Reporter: Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Experten: Sven Fischer und Laura Dahlmeier

© getty Sturla Holm Lägreid gilt als Favorit auf den Sieg.

Ebenso könnt Ihr auf Eurosport die Biahtlon-WM verfolgen. Dort beginnt ebenfalls um 14.15 Uhr die Übertragung.

Dank einer Kooperation könnt Ihr auch auf DAZN die Biathlon-WM verfolgen. Auf DAZN könnt Ihr die Eurosport 1 und Eurosport 2 - und das ohne Extrakosten! Bei den Wintersportarten werden etwa neben Biathlon auch Skispringen, Ski alpin und Bob live auf DAZN zu sehen sein. Es geht aber noch besser. Auch die aktuell laufenden Australian Open gibt es auf Eurosport und somit auch auf DAZN.

DAZN hat seinerseits ein umfangreiches Rechtepaket: Dazu zählt im Fußball die Bundesliga, Ligue 1, Primera Division, Serie A, die Champions League, Europa League, der FA Cup, die MLS und noch weitere Wettbewerbe. Auch für alle Nicht-Fußball-Fans gibt es reichlich Sport im Programm. Die US-Ligen (NBA, NHL, NFL, MLB), Tennis, Handball, Motorsport (MotoGP und Formel E), Darts, Rugby, UFC, Boxen, Wrestling und Hockey zählen dazu.

Für das DAZN-Abo fallen im Monat nur 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr an. Vorher kann DAZN einen Monat lang gratis getestet werden.

Biathlon-WM heute live: Einzel der Herren im Liveticker verfolgen

Alle Rennen der diesjährigen Biathlon-WM gibt es hier bei SPOX als Liveticker. Übrigens: Täglich bietet SPOX zahlreiche Liveticker zu den unterschiedlichsten Events der Sport-Welt an.

Biathlon-WM: Der Modus des Einzelwettbewerbs

Der Einzelwettbewerb sorgt für ganz besondere Spannung. Ingesamt muss 4-mal geschossen werden. Pro Fehler müssen die Biathleten aber nicht in die Strafrunde, sondern sie bekommen eine Strafminute aufgebrummt. Umgerechnet sind das fast drei Strafrunden. Eine weitere Besonderheit gibt es in der Reihenfolge: Anders als in der Verfolgung wird nicht zuerst zweimal liegend und danach stehend geschossen. Im Einzelwettbewerb wird liegend, stehend, liegend und stehend im Wechsel geschossen

Durch diese besondere Charakteristik gehen es die Athleten in der Regel am Schießstand ruhig an. Keiner will sich einen Fehler erlauben. Gleichzeitig müssen sie aber auf der Runde ordentlich Gas geben, um nicht das Gewonnene am Schießstand wieder zu verlieren. Das Einzel kann durch die Strafminute zudem viel mehr Überraschungen bieten. Sonst eher langsamere Läufer können mit sicherem Schießen bei beispielsweise windigen Verhältnissen eher nach vorne gespült werden als im Sprint.

Manche Topstars starten daher auch eher mit einer höheren Startnummer. Sie wollen wissen, wie viele Fehler die direkten Konkurrenten geschossen haben, um sich das Rennen besser einteilen zu können.

Biathlon-WM, Einzel der Herren: Das sind die Favoriten

Für das heutige Einzelrennen gelten vor allem Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Lägreid (beide Norwegen) und Verfolgungsweltmeister Emilien Jacquelin (Frankreich) als Favoriten. Auch Jacquelins Landsmann Quentin Fillon Maillet rechnet sich gute Chancen zumindest auf Edelmetall aus.

Vor Lägereid wusste in den zwei bisherigen Einzelrennen zu überzeugen. Der Newcomer im Team der Norweger belegte dort die Ränge eins und zwei. Das andere Rennen gewann der Russe Alexander Loginov.

© getty Erik Lesser wurde aus dem DSV-Aufgebot gestrichen.

Biathlon-WM, Einzel der Herren: Das deutsche Team

Der Klassiker bei der Biathlon-WM in Pokljuka findet ohne Erik Lesser statt. Der 32 Jahre alte Routinier wurde von Bundestrainer Mark Kirchner nicht für das Einzelrennen über 20 km nominiert. Arnd Peiffer, Benedikt Doll, Roman Rees und Johannes Kühn sollen für den Deutschen Skiverband nach dem historischen Debakel in Sprint und Verfolgung für Wiedergutmachung sorgen.

Lesser war im Sprint nur 66. geworden und hatte sich nicht für die Verfolgung qualifiziert. Der DSV-Athlet, der in seiner Karriere bereits sieben WM- und drei Olympiamedaillen gewonnen hat, ist damit auch für den Massenstart am Sonntag raus: Über die 12,5 km sind bei den Titelkämpfen die ersten 15 der Weltcupwertung plus die 15 WM-Besten qualifiziert.

Biathlon-WM: Der aktuelle Medaillenspiegel

So sieht der aktuelle Medaillenspiegel nach 6 von 12 Entscheidungen aus:

Platz Land Gold Silber Bronze 1 Norwegen 3 0 2 2 Frankreich 1 2 2 3 Schweden 1 2 1 4 Tschechien 1 0 0 5 Österreich 0 2 0 6 Belarus 0 0 1

Biathlon-WM: Die nächsten Wettbewerbe im Überblick

Überraschend gewann gestern die Tschechin Marketa Davidova das Einzelrennen der Damen. Ob es bei den Männern auch eine Überraschung geben wird?