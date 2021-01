Nach dem gestrigen Erfolg von Dawid Kubacki beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen steht heute bei der Vierschanzentournee die Qualifikation in Innsbruck an. SPOX verrät Euch alles Wichtige rund um das Springen am Bergisel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck - Uhrzeit

Das dritte Springen bei der Vierschanzentournee findet traditionell im österreichischen Innsbruck statt.

Als Austragungsstätte dient die legendäre Schanze am Bergisel:

Anlaufspurlänge: 98 Meter

98 Meter K-Punkte: 120 Meter

120 Meter Schanzenrekord: 138 Meter von Michael Hayböck (Österreich/2015)

Vierschanzentournee: Zeitplan für das Springen in Innsbruck

Datum Uhrzeit Wettbewerb 02.01.2021 11.15 Uhr Training 02.01.2021 13.30 Uhr Qualifikation 03.01.2021 12 Uhr Probedurchgang 03.01.2021 13.30 Uhr 1. Durchgang 03.01.2021 anschließend 2. Durchgang

Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute live im TV und Livestream

Die Vierschanzentournee wird sowohl von den öffentlich-rechtlichen Sendern als auch von Eurosport übertragen. Das Springen aus Innsbruck überträgt die ARD. Die Übertragung startet im Ersten um 13.20 Uhr. Das Springen könnt Ihr auch im Livestream verfolgen.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Innsbruck heute im Liveticker

Falls Ihr unterwegs seid und nicht genügend Datenvolumen für den DAZN-Stream zur Verfügung habt, könnt Ihr natürlich auf den Liveticker von SPOX zurückgreifen. Hier bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Vierschanzentournee: Die Gesamtwertung im Überblick