Skispringen: Teamspringen in Lahti heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Wochenende gehen im finnischen Lahti die besten Skispringer der Welt an den Start, heute steht das Teamspringen an. Wann der Wettkampf ansteht und wo Ihr live im TV und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Skispringen in Lahti: Das Weltcup-Wochenende im Überblick

Los ging es bereits am Freitag mit der Qualifikation für das Einzelspringen. Gesprungen wird bei allen Events auf der Großen Salpausselkä-Schanze. Die Hillsize beträgt dort 130 Meter, der K-Punkt liegt bei 116 Metern.

Datum Uhrzeit Event Fr., 22. Januar 18 Uhr Qualifikation Einzel Sa., 23. Januar 16.15 Uhr Teamspringen So., 24. Januar 16 Uhr Einzelspringen

Skispringen: Teamspringen in Lahti heute live im TV und Livestream

Den gesamten Weltcup der Skispringer könnt Ihr live auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF sehen. Los geht es heute im Rahmen der Sendung ZDF Sport Extra Winter um 16.40 Uhr, durch das Programm führen Reporter Stefan Bier, Moderator Norbert König und Experte Toni Innauer.

Mit dem zweiten Durchgang geht es dann um 17.20 Uhr weiter. Das ZDF stellt neben der Übertragung im TV außerdem einen kostenlosen Livestream bereit.

Alternativ könnt Ihr mit einem DAZN-Abo live einschalten. Der Streamingdienst zeigt dank einer Kooperation mit Eurosport das gesamte Angebot des Sportsenders im Eurosport-Channel. Dies gilt somit auch für jede Menge Wintersport mit Skispringen, Biathlon oder Ski alpin.

Skispringen: Teamspringen in Lahti heute im Liveticker verfolgen

Auch im Liveticker von SPOX könnt Ihr beim Wettkampf hautnah dabei sein. Wir versorgen Euch mit allen Infos zu den wichtigsten Sprüngen aus Finnland.

Hier geht's zum Liveticker des Teamspringens in Lahti.

Skispringen: Das Ergebnis des letzten Mannschaftsspringens in Zakopane

Drei Teamspringen standen im bisherigen Weltcup-Winter an, nach dem Sieg der Österreicher in Wisla hatten diese auch am vergangenen Wochenende in Zakopane die Nase vorne. Bei der Skiflug-WM in Planica siegte Norwegen. Die deutschen Adler landeten auf Platz zwei.

Platz Team Punkte 1 Österreich 991,2 2 Polen 982,3 3 Norwegen 974,8 4 Slowenien 936,9 5 Japan 925,1 6 Deutschland 870,3

Skisprung-Weltcup: Die aktuelle Gesamtwertung im Einzel

14 Wettkämpfe sind absolviert, die weiteren Deutschen folgen auf den Plätzen 14 (Pius Paschke), 19 (Martin Hamann) und 26 (Severin Freund).