Skispringen: Einzelspringen in Zakopane heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem gestrigen Teamspringen in Zakopane findet heute das Einzelspringen statt. Wie Ihr das Abschlussspringen in Polen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Skispringen: Die wichtigsten Infos

Auf der Großschanze in Zakopane (Polen) findet am heutigen Sonntag, den 17. Januar, das Einzelspringen statt. Nach der Qualifikation am Freitag und dem Teambewerb am Samstag wird heute zum dritten und letzten Mal in dieser Saison in Zakopane gesprungen.

Wenn der Probedurchgang, der um 15 Uhr startet, zu Ende ist, beginnt das eigentliche Einzelspringen um 16 Uhr.

Skispringen: Einzelspringen in Zakopane heute live im TV und Livestream

Ihr wollt das Einzelspringen heute live und in voller Länge verfolgen? Dann habt Ihr Glück: Ihr könnt nämlich zwischen mehreren Anbietern auswählen. Zum einen bietet die ARD das Springen im Free-TV an. Der 1. Durchgang wird vom öffentlich-rechtlichen Sender ab 15.55 Uhr übertragen. Den 2. Durchgang seht Ihr dann ab 17.10 Uhr. Dabei ist Tom Bartels als Reporter im Einsatz.

Die ARD zeigt das Event auch im Livestream. Dieser ist kostenlos.

Ebenso wird das Springen in Zakopane bei DAZN gezeigt, da Eurosport beide Durchgänge überträgt und dank der Kooperation mit dem Streamingdienst für jeden DAZN-Nutzer 24 Stunden täglich zugänglich ist.

Skispringen: Einzelspringen in Zakopane heute im Liveticker

SPOX ist wie üblich auch wieder mit von der Partie - nämlich mit einem Liveticker, der die Sprünge und Ergebnisse detailliert für die Leser beschreibt.

Hier geht's zum Liveticker für das Einzelspringen in Zakopane.

Skispringen: Der Weltcupstand im Überblick

Mit Markus Eisenbichler und Karl Geiger sind gleich zwei Deutsche unter den Top-10 im Weltcup. Geiger ist Sechster, während Eisenbichler auf Rang zwei liegt. Der Abstand zum Führenden Halvor Egner Granerud beträgt jedoch 264 Punkte.