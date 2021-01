Beim Biathlon-Weltcup in Oberhof steht heute die Verfolgung der Damen im Programm. Hier bei SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Oberhof heute im Liveticker

Für die deutschen Biathlon-Frauen war der Start in den Weltcup in Oberhof enttäuschend. Franziska Preuß landete auf Rang 14, Denise Herrmann musste sich mit dem 15. Platz begnügen. Vanessa Hinz (33.), Janina Hettich (44.) und Anna Weidel (49.) konnten sich im Gegensatz zu Maren Hammerschmidt für den Verfolger qualifizieren. Hinz, Vize-Weltmeisterin von Antholz, schaffte damit erneut keine Teilnorm für die WM.

Fünf Wochen vor Beginn der WM in Pokljuka (10. bis 21.2.) zeigte sich die Norwegerin Tiril Eckhoff weiterhin in überragender Form. Die 30-Jährige holte sich nach fehlerfreier Leistung in 23:54,0 Minuten ihren vierten Saisonsieg vor der Schwedin Hanna Öberg (0/29,6) und Lisa Theresa Hauser aus Österreich (1/40,2). Für Hauser war es die erste Podestplatzierung ihrer Karriere.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Start ist um 12.45 Uhr.

Biathlon: Verfolgung der Damen in Oberhof heute im TV und Livestream

Wenn Ihr die Verfolgung der Damen im TV oder Livestream sehen wollt, habt Ihr mehrere Möglichkeiten: Sowohl Eurosport als auch das ZDF übertragen das Rennen.

Das ZDF bietet neben der klassischen TV-Übertragung auch einen Livestream an.

Biathlon, Verfolgung der Damen in Oberhof: Startreihenfolge