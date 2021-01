Biathlon live im Free-TV: Weltcup in Antholz im TV und Livestream

Nach zwei Wochenenden in Oberhof geht es für die besten Biathletinnen und Biathleten mit dem Weltcup in Antholz weiter. Wann die Rennen stattfinden und wo Ihr live im Free-TV dabei sein könnt, verraten wir Euch hier.

Biathlon-Weltcup in Antholz - Alle Termine

Der Weltcup in Antholz, der am 21. Januar mit dem Einzel-Rennen der Damen über 15 Kilometer beginnt, ist der letzte vor dem Highlight des Winters, der Weltmeisterschaft auf der Pokljuka. Die WM in Slowenien findet vom 10. bis 21. Februar statt.

Biathlon-Weltcup in Antholz: Termine, Disziplinen, Uhrzeiten

Datum Uhrzeit Wettbewerb Do, 21.01.2021 14.15 Uhr Frauen Einzel 15 km Fr, 22.01.2021 13.15 Uhr Männer Einzel 20 km Sa, 23.01.2021 13.10 Uhr Frauen Massenstart 12,5 km Sa, 23.01.2021 15.05 Uhr Männer Staffel 4 x 7,5 km So, 24.01.2021 12 Uhr Frauen Staffel 4 x 6 km So, 24.01.2021 14.45 Uhr Männer Massenstart 15 km

Biathlon: Weltcup in Antholz live im TV und Livestream sehen

Alle Rennen des Biathlon-Weltcups sind live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Berichterstattung zu den Veranstaltungen auf, in Antholz ist das ZDF im Einsatz.

Die Live-Übertragung zum Einzel der Damen am Donnerstag beginnt um 14.05 Uhr, neben Moderator Alexander Ruda führen die Experten Sven Fischer und Laura Dahlmeier durchs Programm. Neben TV-Bild stellt das ZDF außerdem einen kostenlosen Livestream bereit.

Auch auf DAZN könnt Ihr beim Biathlon-Weltcup in Antholz live dabei sein. Der Streamingdienst hat durch eine Kooperation mit Eurosport das gesamte Programm des Sportsenders im Angebot, im Eurosport-Channel könnt Ihr somit auf Eurosport 1 und 2 zugreifen.

Somit seht Ihr auf DAZN auch jede Menge weiteren Wintersport, Tennis, Radsport und vieles mehr.

Biathlon: Weltcup in Antholz im Liveticker verfolgen

Alternativ könnt Ihr wie gewohnt auch auf SPOX alle Events des Biathlon-Weltcups live und ausführlich verfolgen. Wir bieten Euch zu allen Rennen umfangreiche Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker des Einzelrennens der Damen.

Hier findet Ihr den Ticker zum Einzelrennen der Herren.

Alle weiteren Ticker findet Ihr in unserer Liveticker-Übersicht.

Biathlon: Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup der Herren

Mit dem Sieg im Sprint von Oberhof baute Bö seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus, bester Deutscher ist derzeit Arnd Peiffer auf Platz 13 (342 Punkte).

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bö 618 2 Sturla Holm Lägreid 564 3 Tarjei Bö 511 4 Johannes Dale 499 5 Sebastian Samuelsson 454 6 Émilien Jacquelin 433 7 Quentin Fillon Maillet 404 8 Martin Ponsiluoma 395 9 Jakov Fak 384 10 Lukas Hofer 359

Biathlon: Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup der Damen

Durch die starken Ergebnisse in Oberhof schob sich Preuß in der Gesamtwertung nach vorne (6. im Sprint, 2. im Massenstart). Denise Herrmann (11., 329 Punkte) liegt knapp außerhalb der Top 10.