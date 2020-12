Das Abenteuer Vierschanzentournee beginnt heute mit der Qualifikation in Oberstdorf. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Quali-Sprünge live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Vierschanzentournee: Die wichtigsten Infos zur Qualifikation in Oberstdorf

Das Auftaktspringen bei der Vierschanzentournee im bayerischen Oberstdorf beginnt am heutigen Montag, den 28. Dezember, mit der Qualifikation. Diese startet um 16.30 Uhr an der großen Schattenbergschanze in der Audi Arena Oberstdorf. Wegen der Corona-Pandemie sind keine Zuschauer erlaubt.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Die Qualifikation in Oberstdorf kann bei zwei Anbietern live und in voller Länge gesehen werden. Zum einen ist das ZDF für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 16.10 Uhr und bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an.

Zum anderen könnt Ihr auch auf DAZN das Qualifikationsspringen verfolgen. Denn mit einem DAZN-Zugang bekommt Ihr zusätzlich die Eurosport-Channels freigeschaltet, auf denen Skispringen läuft.

Vierschanzentournee: Qualifikation in Oberstdorf im Liveticker

Alle Qualifikations-Sprünge in Oberstdorf werden im Liveticker bei SPOX detailliert live getickert.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Vierschanzentournee: Alle Termine im Überblick