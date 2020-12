Die Vierschanzentournee geht wieder los! Das Auftaktspringen steht heute in Oberstdorf an. Alle Infos dazu und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf - Uhrzeit

Am heutigen Dienstag beginnt der Wettbewerb um 16.30 Uhr. Die Audi Arena in Oberstorf dient hierfür als Austragungsort. Aufgrund der Corona-Pandemie sind in diesem Jahr keine Zuschauer zugelassen. Die Veranstalter haben dafür 350 Pappfiguren aufgestellt.

So sieht der Plan für den heutigen Tag aus:

Uhrzeit Ereignis 15.00 Uhr Probedurchgang 16.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang anschließend Finaldurchgang anschließend Siegerehrung 1.-3. Platz

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf heute live im TV und Livestream

Das Auftaktspringen der Vierschanzentournee könnt Ihr sowohl im ZDF als auch auf Eurosport sehen. Im ZDF beginnt bereits um 16.10 Uhr die Berichterstattung mit Moderator Norbert König, Kommentator Stefan Bier und Experte Toni Innauer.

Auf Eurosport beginnt um 16.15 Uhr die Übertragung. Dort gibt es ein neues Duo, da Matthias Bielek und Sven Hannawald nicht mehr beim Sender tätig sind. Hannawald ging zur ARD, Bielek ist mittlerweile Bürgermeister in Dettelbach bei Würzburg. Moderator Gerhard Leinauer, Martin Schmitt und Neuzugang Werner Schuster sind nun am Mikrofon tätig.

Vierschanzentournee: Auftaktspringen in Oberstdorf heute im Liveticker

Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf: Die Duelle des Tages

Springer 1 Springer 2 Markus Eisenbichler (25) Domen Prevc (26) Evgeniy Klimov (24) Bor Pavlovic (27) Daniel Andre Tande (23) Naoki Nakamura (28) Jan Hoerl (22) Martin Hamann (29) Junshiro Kobayashi (21) Sander Vossan Eriksen (30) Marius Lindvik (20) Markus Schiffner (31) Constantin Schmid (19) Simon Ammann (32) Richard Freitag (18) Vladimir Zografski (33) Severin Freund (17) Andreas Wellinger (34) Michael Hayboeck (16) Viktor Polasek (35) Artti Aigro (15) Thomas Lackner (36) Karl Geiger (14) Valentin Foubert (37) Niko Kytosaho (13) David Siegel (38) Keiichi Sato (12) Luca Roth (39) Stefan Kraft (11) Johann Andre Forfang (40) Gregor Deschwanden (10) Peter Prevc (41) Giovanni Bresadola (9) Matthew Soukup (42) Anze Lanisek (8) Mackenzie Boyd-Clowes (43) Robert Johansson (7) Moritz Bär (44) Antti Aalto (6) Pius Paschke (45) Ryoyu Kobayashi (5) Roman Koudelka (46) Daniel Huber (4) Yukiya Sato (47) Cene Prevc (3) Mikhail Nazarov (48) Halvor Egner Granerud (2) Mathis Contamine (49) Philipp Aschenwald (1) Dominik Peter (50)

Vierschanzentournee: Modus

Alle Informationen rund um den Modus und die Punktevergabe bei der diesjährigen Vierschanzentournee könnt Ihr hier nachlesen.

Vierschanzentournee: Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre

Im letzten Jahr wurde Karl Geiger Dritter. Der Pole Dawid Kubacki krönte sich vor Marius Lindvik zum Sieger.