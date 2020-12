In gut einer Woche startet mit der Vierschanzentournee 2020 eines der großen Highlights eines jeden Skisprung-Winters. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Events im TV und Livestream.

Vierschanzentournee 2020: Alle Termine im Überblick

Los geht es am übernächsten Montag mit der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf. Abgeschlossen wird die Tournee wie gewohnt mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle vier Tournee-Springen ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das gab es noch nie. In Oberstdorf zeigt man sich kreativ und wird 250 Pappfiguren aufstellen, die die Abwesenheit der 25.000 Zuschauer zumindest teilweise ersetzen sollen.

Datum Zeit Ort Wettbewerb 28.12. 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 29.12. 15 Uhr Wettkampf 31.12. 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 1.1. 14 Uhr Wettkampf 2.1. 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3.1. 13.30 Uhr Wettkampf 5.1. 16.30 Uhr Bischofshofen Qualifikation 6.1. 16.45 Uhr Wettkampf

Vierschanzentournee 2020: Übertragung im TV und Livestream

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, um bei allen Springen der Vierschanzentournee 2020 live dabei zu sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte. Beide Sender stellen zudem einen kostenlosen Livestream bereit.

Eine Alternative bietet DAZN. Dort habt Ihr im Eurosport-Channel Zugriff auf sämtliche Übertragungen des Sportsenders auf den Kanälen Eurosport 1 und 2.

Somit kommen Wintersportfans beim Streamingdienst derzeit auch mit Biathlon, Ski alpin, Langlauf und vielem mehr auf ihre Kosten. Auch für Fußballfreude hat DAZN jede Menge im Angebot. Ob Bundesliga, Champions League, LaLiga, Serie A oder Europa League - all das könnt Ihr live sehen.

Das Angebot ist im ersten Monat sogar kostenlos, im Anschluss zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement.

Vierschanzentournee 2020 im SPOX-Liveticker verfolgen

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf die Tournee verzichten. Wir tickern sämtliche Qualifikationen und Wettkämpfe live und ausführlich. So verpasst Ihr nichts von der Entscheidung um den Titel bei der diesjährigen Tournee.

Hier geht's zum Ticker der Qualifikation in Oberstdorf.

Hier findet Ihr den Ticker zum ersten Wettkampf der Tournee.

Vierschanzentournee 2020: Die deutschen Hoffnungsträger

Wird er rechtzeitig fit oder nicht? Die deutschen Hoffnungen bei der diesjährigen Tournee liegen auf Karl Geiger, der sich zuletzt den Titel bei der Skiflug-WM sicherte. Es folgte ein positiver Coronatest: "Ich habe keinerlei Symptome. Mir geht es zum Glück sehr gut", sagte er nach der Diagnose.

Die Generalprobe in Engelberg verpasst er, was ihn "extrem ärgert", dennoch sind die Hoffnungen auf eine Tournee-Teilnahme groß. An seine Mannschaftskollegen ließ er ausrichten, man sehe sich "hoffentlich bei der Tournee oder baldmöglichst wieder".

Sollte Geiger tatsächlich ausfallen, ist es in erster Linie an Markus Eisenbichler, für ihn in die Bresche zu springen. Auf der Großschanze in Engelberg zeigte er sich am Samstag mit Platz vier in guter Form: "Das ist hier nicht meine Lieblingsschanze, die ist echt komisch. Aber ich habe mein bestes Ergebnis hier eingestellt, das ist schon gut."

Vierschanzentournee 2020: Die Rekordsieger im Überblick

Den Vorjahressieg sicherte sich Dawid Kubacki aus Polen, obwohl er nur das letzte Springen gewann. Deutlich häufiger erfolgreich war der Finne Janne Ahonen mit fünf Gesamtsiegen. Jens Weißflog holte sich zwei seiner Titel für die DDR, zwei für die BRD.