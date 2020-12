Am heutigen Dienstag steht der legendäre Nachtslalom von Madonna di Campiglio an. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge den Slalom von Madonna di Campiglio noch heute live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Ski alpin: Slalom in Madonna di Campiglio heute live

Nach dem ersten Slalom der Saison auf der Gran Risa in Alta Badia geht es heute in den Dolomiten gleich weiter. Es steht der legendäre Nachtslalom von Madonna di Campilgio auf dem Programm. Im vergangenen Jahr sicherte sich der 1,90 Meter Hüne Daniel Yule den Sieg vor Henrik Kristoffersen und Clement Noel.

In diesem Jahr gilt Yule erneut als Favorit in Trentino, doch auch Kristoffersen wird Wut im Bauch haben, nachdem er vergangenes Jahr um wenige Hundertstel den Sieg verpasste. Die Canalone Miramonti lässt schon seit Jahrzehnten das Slalom-Herz höherschlagen. Hier hatte Alberto Tomba 1985 seinen ersten Weltcup-Auftritt, insgesamt vier Mal sollte der italienische Skistar hier bis zum Ende seiner Karriere gewinnen. Heute wird die Piste mit Flutlicht ausgeleuchtet, um das Spektakel perfekt zu machen.

In diesem Jahr werden leider keine Fans an der Strecke stehen, dennoch werden die Athleten am Limit fahren, um diesen wichtigen Titel zu gewinnen.

Ski alpin: Slalom in Madonna di Campiglio heute live im TV und Livestream

Livebilder des ersten und zweiten Durchgangs bekommt Ihr heute beim Bayerischen Rundfunk. Übertragungsbeginn ist um 17.45 Uhr.

Weiter geht es dann um 20.45 Uhr, wenn der zweite Durchgang ansteht. Durch beide Slaloms begleitet Euch Tobias Barnerssoi als Kommentator. Auch einen Livestream für die beiden Durchgänge gibt es, diesen findet Ihr hier.

Außerdem findet Ihr die Livebilder beider Durchgänge dank einer Kooperation mit Eurosport auf der Plattform von DAZN. Der Streamingdienst hat seit diesem Winter jede Menge Wintersport im Programm. So könnt Ihr dort neben Ski Alpin auch Skispringen, Biathlon und Rennrodeln verfolgen.

Für Neukunden gibt es beim Streamingdienst Sonderkonditionen, nach Registrierung steht Euch das volle Angebot von DAZN einen Monat lang kostenfrei zur Verfügung.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge den Slalom von Madonna di Campiglio noch heute live!

Im Anschluss habt Ihr die Option, Euer Abonnement für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich zu verlängern oder ohne weitere Kosten zu kündigen.

© imago images

Slalom in Madonna di Campiglio: Infos zur Piste Canalone Miramonti