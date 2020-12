Am heutigen Montag steigt in Alta Badia der erste Slalom der FIS Ski Alpin Saison 2020. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Rennen live im TV und Livestream sehen könnt.

Ski alpin: Slalom in Alta Badia heute live im TV und Livestream

Der erste Slalom der Saison steht heute an. Für die Technikspezialisten geht es im Schatten der malerischen Dolomiten in zwei Läufen um den Sieg in Alta Badia. Für alle Ski-Alpin-Fans gibt es gute Nachrichten, denn das Rennen wird sowohl im Free-TV als auch im Livestream kostenlos zu sehen sein.

Der Bayerische Rundfunk startet seine Übertragung des ersten Laufs um 9.55 Uhr und um 12.45 Uhr für den zweiten Lauf. Die Übertragungszeit der beiden Durchgänge dauert circa eine Stunde. Kurz vor dem Start der beiden Läufe meldet sich Markus Othmer live aus dem Zielbereich in Alta Badia, Bernd Schmelzer wird das Geschehen auf der Gran Risa Piste kommentieren.

Den Link für den Livestream im BR findet Ihr hier.

Ski alpin: Slalom in Alta Badia heute live - Favoriten

Der Favoritenkreis um die kleine Slalomkugel in diesem Jahr ist deutlich größer als in den Jahren zuvor. Nach dem Karriereende vom wohlmöglich besten Skifahrer aller Zeiten Marcel Hirscher ist die Situation in den Technikdisziplinen deutlich offener geworden. Der Dauerrivale von Hirscher, Henrik Kristoffersen, gilt als heißer Anwärter auf den Slalom-Weltcup. Doch auch Alexis Pinturault möchte mit einem guten Ergebnis in den Kampf um die Kristallkugel starten. Ihm scheint die Gran Risa zu liegen, er konnte gestern den Riesenslalom für sich entscheiden.

Auf Seiten der Deutschen ruhen die Hoffnungen auf Linus Strasser vom TSV 1860 München, der in den vergangenen Jahren immer mal in die Top Ten schnupperte. Ein Fabel-Resultat kann man vom gebürtigen Münchner jedoch nicht erwarten. Mit Alexander Schmid hat der DSV einen starken Athleten in der Hinterhand, der versuchen wird, seinen 7. Platz aus dem Riesentorlauf zu bestätigen.

Ski alpin: Slalom in Alta Badia heute live - Gran Risa bittet zum Tanz

Mit einem Höhenunterschied von 448 Metern gilt die Gran Risa unter den Gipfeln des Sellerjochs als berüchtigte Piste. Mit einem maximalen Gefälle von 69 Prozent wird sie den Slalom-Fahrern einiges abverlangen. Auch die Lichtwechsel werden einen wichtigen Faktor heute spielen. Da die Piste hauptsächlich im Wald liegt, erreicht nur wenig Sonnenlicht die Oberfläche, was dazu führt, dass es enorm eisig werden kann.

Die Materialbetreuer der Verbände werden also einige Zeit beim Schleifen der Kanten verbringen. Triumphieren konnte hier bereits die italienische Legende Alberto Tomba wie natürlich der Superstar des vergangenen Jahrzehnts Marcel Hirscher.

Ski alpin: Slalom in Alta Badia heute live: Infos zur Piste