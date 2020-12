Ski alpin: Riesenslalom der Männer und Super G der Frauen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem bereits gestern die Damen in St. Moritz den ersten Super G und die Männer in Santa Caterina den zweiten Riesenslalom der Saison gefahren sind, findet heute auf denselben Pisten dasselbe Programm statt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ski alpin - Super G der Frauen und Riesenslalom der Herren: Das heutige Programm

Der Skitag startet am heutigen Sonntag (6. Dezember) mit dem Riesenslalom der Herren in Santa Caterina in Italien. Der erste Lauf beginnt um 10 Uhr. Der 2. Durchgang geht dann um 13 Uhr über die Bühne.

Der Super G der Frauen in St. Moritz (Schweiz) wäre um 11.30 Uhr angesetzt gewesen. Aufgrund starker Schneefälle und heftiger Winde musste das Rennen abgesagt werden. Ob das zweite Speedrennen am Sonntag stattfinden kann, ist noch unklar.

Uhrzeit Disziplin Geschlecht 10 Uhr Riesenslalom, 1. Lauf Herren 11.30 Uhr Super G (ABGESAGT) Damen 13 Uhr Riesenslalom, 2. Lauf Herren

Ski alpin - Super G der Frauen und Riesenslalom der Herren heute live im TV und Livestream

Auch am zweiten Tag in St. Moritz und Santa Caterina ist unter anderem wieder Eurosport für die Übertragung der beiden Wettbewerbe verantwortlich. Da DAZN-Nutzer auch Zugang auf das komplette Eurosport-Angebot haben, gibt es den heutigen Renntag somit auch bei DAZN live und in voller Länge zu sehen.

Zusätzlich zeigt die ARD sowohl die Männer als auch die Frauen im TV. Aber auch im kostenlosen Livestream ist der öffentlich-rechtliche Sender vertreten.

Ski alpin - Super G der Frauen und Riesenslalom der Herren im Liveticker

Beide Weltcuprennen werden von SPOX live getickert. Mit dem Liveticker habt Ihr einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse und Zeiten der Fahrer.

Hier geht's zum Liveticker: Super G der Frauen in St. Moritz.

Hier geht's zum Liveticker: Riesenslalom der Herren in Santa Caterina.

Ski alpin: Die Weltcup-Tabellen im Überblick

Herren:

Platz Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 150 2. Henrik Kristoffersen 125 3. Lucas Braathen 113 4. Gino Caviezel 100 5. Marco Odermatt 80 6. Alexander Schmid 76 7. Stefan Luitz 54 8. Adrian Pertl 50 9. Filip Zubcic 48 10. Thibaut Favrot 45

Frauen: