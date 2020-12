Am heutigen Sonntag finden zwei Ski-alpin-Rennen statt. Die Männer fahren zuerst einen Riesenslalom in Alta Badia, anschließend sind die Frauen mit einem Super G in Val d'Isere an der Reihe. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die beiden Weltcuprennen heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Ski alpin - Riesenslalom der Männer in Alta Badia und Super-G der Frauen in Val d'Isere: Alle Infos zu den Rennen

Die Männer bestreiten am heutigen Sonntag (20. Dezember) im italienischen Alta Badia ihren vierten Riesenslalom der Saison. Der erste Durchlauf startet um 10 Uhr. Durchgang zwei geht dann um 13.30 Uhr auf der Gran Risa über die Bühne.

Bei den Frauen steigt der Super-G-Auftakt in Val d'Isere (Frankreich) um 11 Uhr.

Ski alpin: Riesenslalom der Männer in Alta Badia und Super-G der Frauen in Val d'Isere heute live im TV und Livestream

Die beiden Läufe der Männer in Alta Badia werden im Free-TV live und in voller Länge übertragen. Die ARD bietet das Weltcuprennen auch im Livestream an. Dieser ist für jeden kostenlos. Den Super G der Frauen bietet der öffentlich-rechtliche Sender jedoch nicht an.

Dafür zeigt DAZN beide Wettbewerbe, da der Streamingdienst mit dem Sportsender Eurosport eine Kooperation hat und dadurch DAZN-Nutzern Zugang auf die Eurosportkanäle verschafft.

"Das Netflix des Sports" hat außerdem noch Rennrodeln, Skispringen und Biathlon aus dem Wintersportbereich im Angebot.

Ski alpin: Riesenslalom der Männer in Alta Badia und Super-G der Frauen in Val d'Isere im Liveticker

In Form von Livetickern bietet SPOX ebenfalls die beiden Weltcuprennen heute an.

Hier geht's zum Liveticker: Riesenslalom der Männer in Alta Badia.

Hier geht's zum Liveticker: Super G der Frauen in Val d'Isere.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Männer und Frauen

Der Stand bei den Männern:

Rang Fahrer Punkte 1. Aleksander Aamodt Kilde 335 2. Marco Odermatt 290 3. Alexis Pinturault 276 4. Mauro Caviezel 217 5. Filip Zubcic 208 6. Kjetil Jansrud 161 7. Henrik Kristoffersen 156 8. Lucas Braathen 155 9. Beat Feuz 152 10. Loic Meillard 145

Der Stand bei den Frauen: