Der Skiweltcup geht heute mit zwei Abfahrten weiter. Die Herren sind in Gröden dran, die Damen in Val d'Isere. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die beiden Rennen heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Sichere Dir jetzt den kostenlosen DAZN-Probemonat und schaue damit auf den Eurosportkanälen den Skiweltcup live und in voller Länge!

Ski alpin heute: Die Infos zum heutigen Skitag

Am heutigen Samstag, den 19. Dezember, fahren sowohl die Herren als auch die Damen jeweils eine Abfahrt. Um 10.30 Uhr beginnt der Lauf der Damen in Val d'Isere (Frankreich). Das Rennen der Herren in Gröden (Italien) geht dann um 11.45 Uhr über die Bühne.

Ski alpin heute: Abfahrt der Herren in Gröden und Abfahrt der Damen in Val d'Isere live im TV und Livestream

Die ARD ist wieder für die Übertragung im Free-TV zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 10.25 Uhr mit der Abfahrt der Damen. Im kostenlosen ARD-Livestream besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Rennen zu schauen.

Wie üblich gibt es beide Abfahrten heute auch auf Eurosport zu sehen. Mit einem DAZN-Abo können die Kunden des Streamingdienstes ebenso auf die Eurosport-Channels zugreifen. Wenige Minuten vor Rennstart beginnt die jeweilige Übertragung.

Ski alpin ist jedoch nicht die einzige Wintersportart, die DAZN überträgt. Auch Biathlon, Rennrodeln und Skispringen können wegen der Kooperation mit Eurosport live und in voller Länge mitverfolgt werden.

© imago images / GEPA pictures

"Das Netflix des Sports" zeigt zudem auch Fußball auf höchstem Niveau. Etwa die Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A, Nations League, Champions League und die Europa League werden angeboten.

Weitere Sportarten, die der Streamingdienst anbietet, sind Darts, US-Sport (NFL, NHL, MLB), Radsport, Rugby, Kampfsport, Motorsport, Tennis und Handball.

Für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr kann auf das komplette DAZN-Angebot zugegriffen werden. Wer jedoch noch nicht überzeugt ist, kann vorher noch den Gratismonat testen.

Ski alpin heute: Abfahrt der Herren in Gröden und Abfahrt der Damen in Val d'Isere im Liveticker

Auch SPOX ist wieder mit von der Partie. Auf der Website findet Ihr zu beiden Abfahrten einen ausführlichen Liveticker.

Den Link zum Liveticker: Abfahrt der Herren in Gröden findet Ihr hier.

Den Link zum Liveticker: Abfahrt der Damen in Val d'Isere findet Ihr hier.

Ski alpin: Die Weltcupstände

Herren:

Rang Fahrer Puntke 1. Marco Odermatt 290 2. Alexis Pinturault 276 3. Aleksander Aamodt Kilde 235 4. Filip Zubcic 208 5. Mauro Caviezel 195 6. Henrik Kristoffersen 156 7. Lucas Braathen 155 8. Loic Meillard 145 9. Zan Kranjec 134 10. Alexander Schmid 129

Damen: