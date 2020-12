In Bormio findet heute die dritte Herren-Abfahrt im Ski-Weltcup statt. Wie Ihr das Rennen heute live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski alpin - Abfahrt der Herren in Bormio: Die wichtigsten Infos zum Rennen

Nachdem die Herren gestern in Bormio (Italien) schon einen Super G fuhren, findet am heutigen Mittwoch, 30. Dezember, am selben Ort eine Abfahrt statt. Der erste Läufer verlässt um 11.30 Uhr das Starthaus.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Bormio heute live im TV und Livestream

ZDF überträgt die heutige Abfahrt in Bormio im Free-TV. Die Übertragung startet um 11.20 Uhr. Ebenso könnt Ihr das Rennen auch im Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders verfolgen. Dieser ist für jeden kostenlos.

Ebenso Übertragungsrechte für den Skiweltcup besitzt Eurosport. Da mit einem DAZN-Abonnement zusätzlich auch auf die beiden Eurosportkanäle zugegriffen werden kann, gibt es die Abfahrt automatisch auch bei DAZN. Auf Eurosport/DAZN startet die Übertragung um 11 Uhr.

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Bormio im Liveticker

SPOX ist auch heute wieder mit einem Liveticker zum Rennen mit von der Partie.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren im Überblick

Der Gesamtweltcup der Herren:

Rang Fahrer Punkte 1. Alexis Pinturault 462 2. Aleksander Aamodt Kilde 425 3. Marco Odermatt 369 4. Henrik Kristoffersen 312 5. Mauro Caviezel 262 6. Filip Zubcic 250 7. Ryan Cochran-Siegle 237 8. Loic Meillard 209 9. Kjetil Jansrud 201 10. Tommy Ford 174

Der Abfahrtsweltcup der Herren:



Nach zwei absolvierten Abfahrten führt der Norweger Aleksander Aamondt Kilde den Abfahrtsweltcup mit 150 Punkten an. Auf Rang zwei und drei folgen Martin Carter (106 Punkte) bzw. Beat Feuz (100 Punkte).