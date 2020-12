Kurz vor Jahreswechsel dürfen sich die Biathlonfans auf ein Spektakel freuen. Die World Team Challenge 2020 steht bevor. Bei SPOX erfahrt Ihr die wichtigsten Infos rund um das Event.

Die World Team Challenge ist ein Biathlonwettbewerb, der nicht zum Weltcup dazuzählt, jährlich aber vor Jahresende noch als Spektakel für die Fans über die Bühne geht. Zehn internationale Teams, die jeweils aus zwei Läufern bestehen, nehmen teil.

Biathlon - World Team Challenge: Ort, Datum, TV-Übertragung

Normalerweise findet die World Team Challenge in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Wegen der Corona-Pandemie wurde für dieses Jahr jedoch ein anderer Austragungsort bestimmt. Das Event steigt nun am Montag, 28. Dezember, in der Chiemgau-Arena im bayerischen Ruhpolding.

Die Biathlet*innen gehen beim Einladungsrennen in zwei Disziplinen an den Start. Der Massenstart geht um 18 Uhr los, die Verfolgung dann um 19.15 Uhr.

© imago images / Revierfoto

Die World Team Challenge gibt es am Montag im Free-TV zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF startet ab 17.55 Uhr mit der Übertragung. Ebenso kann die Verfolgung im kostenlosen ZDF-Livestream mitverfolgt werden.

Beim ZDF begleitet Euch folgendes Team:

Moderation : Alexander Ruda

: Alexander Ruda Kommentator : Christoph Hamm

: Christoph Hamm Experten: Sven Fischer und Laura Dahlmeier

Biathlon - World Team Challenge: Teilnehmer

Pro Team geht jeweils ein Mann und eine Frau an den Start. Die Deutschen schicken sogar zwei Duos ins Rennen. Zum einen das Duo Denise Herrmann und Benedikt Doll, zum anderen Franziska Preuß und Simon Schempp.

Aktuell wurden acht Teams bereits formiert, zwei weitere werden noch bekannt gegeben.

Land Fahrer 1 Fahrer 2 Deutschland Denise Herrmann Benedikt Doll Deutschland Franziska Preuß Simon Schempp Tschechien Marketa Davidova Michal Krcmar Italien Dorothea Wierer Lukas Hofer Österreich Lisa Theresa Hauser Julian Eberhard Russland Evgeniya Pavlova Matvey Eliseev Ukraine Vita Semerenko Dmytro Pidruchnyi Schweden Elisabeth Högberg Torstein Stenersen

Biathlon - World Team Challenge: Der Ablauf

Die World Team Challenge besteht aus zwei Halbzeiten, Massenstart und Verfolgung. Beim Massenstart beginnen alle zehn Teams gleichzeitig. Die Männer laufen fünf, die Damen vier Runden. Eine Rundenlänge beträgt rund 1,3 Kilometer. Beim Schießen wird abwechselnd im Stehen bzw. Liegen geschossen. Nach einem Fehlschuss müssen die Läufer in die 75 Meter lange Strafrunde.

Im zweiten Teil des Wettbewerbs wird dann die Verfolgung absolviert. Dabei beträgt der höchstmögliche Rückstand 45 Sekunden. Nach weiteren neun Runden siegt das Team, das als erstes ins Ziel gelaufen ist.

