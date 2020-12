Die jährliche World Team Challenge im Biathlon findet heute statt. Wie Ihr diese im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Biathlon - World Team Challenge: Alle wichtigen Infos

Die World Team Challenge, die als Biathlon-Fan-Event zum Jahresende immer veranstaltet wird, geht in diesem Jahr am heutigen Montag (28. Dezember) nicht wie sonst in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, sondern in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding ohne Zuschauer über die Bühne. Grund für den Standort-Wechsel ist die andauernde Corona-Pandemie.

Der heutige Biathlon-Abend wird in zwei Bewerbe aufgeteilt. Zuerst sind die Läufer um 18.15 Uhr mit dem Massenstart dran, danach steigt um 19.30 Uhr die Verfolgung. Die World Team Challenge ist für den Weltcup ohne Bedeutung. Heißt: Es können keine Punkte gesammelt werden.

Biathlon: World Team Challenge heute live im TV und Livestream

Wer die World Team Challenge heute live und in voller Länge mitverfolgen möchte, kann dies im Free-TV tun. Das ZDF überträgt ab 17.55 Uhr die komplette Veranstaltung. Der öffentlich-rechtliche Sender schickt ein Team bestehend aus Christoph Hamm (Reporter), Alexander Ruda (Moderation), Sven Fischer und Laura Dahlmeier (beide Experten) in die bayerische Gemeinde.

Zudem wird die Verfolgung ab 19.20 Uhr im kostenlosen Livestream von ZDF gezeigt.

Biathlon - World Team Challenge: Wie läuft das Event ab?

Das für den Weltcup bedeutungslose Rennen wird mit zehn internationalen Teams bestritten. In jedem Team läuft ein Mann und eine Frau. Diese zehn Teams starten beim Massenstart alle gleichzeitig. Neun Runden zu je 1,3 Kilometern müssen die Teams absolvieren. Fünf davon laufen die Männer, vier die Frauen.

Dazwischen wird abwechselnd liegend und stehen geschossen. Eine Strafrunde beträgt im Gegensatz zum Weltcup nur 75 Meter.

Dann geht es in die Verfolgung, bei der der maximale Rückstand 45 Sekunden beträgt. Am Ende ist dann das Team siegreich, das als erstes über die Ziellinie fährt.

Biathlon - World Team Challenge: Die Teilnehmer und Teams im Überblick

Deutschland ist das einzige Land, das zwei Teams ins Rennen schickt. Im ersten Team dabei sind Denise Herrmann und Benedikt Doll. Im zweiten arbeiten Franziska Preuß und Simon Schempp zusammen.