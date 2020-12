Nach zwei Weltcups im finnischen Kontiolahti macht der Biathlon-Zirkus in Hochfilzen Halt. In der österreichischen Sportstadt stehen ebenfalls zwei Weltcups an. Bei SPOX erfahrt Ihr, was dort heute auf dem Programm steht und wo Ihr die Rennen im TV und Livestream verfolgen könnt.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen heute live: Die Wettbewerbe

Im ersten Durchlauf werden sechs Veranstaltungen stattfinden. Los geht es heute mit den Sprint-Wettbewerben:

Datum Uhrzeit Wettbewerbe 11.12. 11.30 Uhr Sprint Frauen 11.12. 14.20 Uhr Sprint Männer 12.12. 11.45 Uhr Staffel Frauen 12.12. 14.45 Uhr Verfolgung Männer 13.12. 11.45 Uhr Verfolgung Frauen 13.12. 14 Uhr Staffel Männer

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Den Weltcup in Hochfilzen könnt Ihr sowohl im ZDF als auch bei Eurosport sehen. Das ZDF beginnt heute um 11.15 Uhr mit der Übertragung des Sprints der Frauen, ab 14.10 Uhr folgt die Berichterstattung rund um den Sprint der Männer. Das Programm gibt es auch im Livestream. Folgendes Personal führt Euch durch die Übertragungen:

Moderation: Alexander Ruda

Alexander Ruda Kommentatoren: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger

Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experten: Sven Fischer, Laura Dahlmeier

Eurosport geht um 11.20 Uhr auf Sendung, das Personal ist hier nicht bekannt. Eurosport könnt Ihr zusätzlich entweder im kostenpflichtigen Livestream oder mit Eurem DAZN-Abo verfolgen.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen heute im Liveticker

SPOX ist Eure Anlaufstelle, wenn Ihr Biathlon im Liveticker verfolgen wollt. Es gibt aber auch zahlreiche weitere Events, die Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen könnt.

Biathlon in Hochfilzen: Die Termine des zweiten Weltcups

Nächste Woche Donnerstag geht es in Hochfilzen direkt weiter. Das sind die Termine:

Datum Uhrzeit Wettbewerb 17.12. 14.15 Uhr Sprint Männer 18.12. 14.15 Uhr Sprint Frauen 19.12. 13 Uhr Verfolgung Männer 19.12. 15 Uhr Verfolgung Frauen 20.12. 12 Uhr Massenstart Männer 20.12. 14.15 Uhr Massenstart Frauen

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2020 in der Übersicht

Nach der Weihnachtspause geht es dann in Oberhof weiter. Der obligatorischen Weltcup im bayrischen Ruhpolding fällt in diesem Jahr aus.