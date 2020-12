In diesem Jahr ist alles anders und das auch im IBU Biathlon World Cup. Wir erklären Euch, warum die World Team Challenge in diesem Jahr in Ruhpolding stattfindet.

Biathlon: Darum findet die World Team Challenge in diesem Jahr in Ruhpolding statt

Auf die World Team Challenge freuen sich Biathlon-Fans immer ganz besonders. Der Wettbewerb zählt nicht zur Wertung im Weltcup, doch bei diesem Rennen gibt es Mixed-Teams, also Teams aus einer Athletin und einem Athleten. Normalerweise hat die World Team Challenge immer in der Veltings Arena auf Schalke stattgefunden.

Doch in diesem Jahr wird die Heimspielstätte von Schalke 04 nicht als Austragungsort genutzt. Angesichts der Corona-Pandemie haben die Veranstalter entschieden, das Event ins Chiemgau zu verschieben. In der Biathlon Arena Ruhpolding wird in diesem Jahr die World Team Challenge stattfinden.

Grund dafür ist, dass die Arena in Gelsenkirchen nicht die nötigen Maßnahmen zur Sicherheitsabstandseinhaltung gewährleistet. In der Chiemgau-Arena in Ruhpolding wird ohne Zuschauer genügend Platz für Betreuer und Athleten sein, um den Sicherheitsabstand einzuhalten.

Biathlon World Team Challenge: Modus

Bei der Team Challenge gibt es die beiden Wettbewerbe, die man aus dem normalen Weltcup kennt. Es gibt jeweils zehn Teams, die aus einem Mann und einer Frau bestehen, das Team geht bei Massenstart und Verfolgung an den Start. Beim Massenstart starten alle Teams gleichzeitig, wobei die Männer eine Runde mehr als die Frauen laufen müssen. Nach einem Fehschluss muss eine Strafrunde von 75 Metern absolviert werden.

Die Verfolgung erfolgt dann anhand der Zeiten aus dem Massenstart. Kommt ein Team mit einem Rückstand von 30 Sekunden in das Ziel, startet es bei der Verfolgung auch 30 Sekunden hinter dem schnellsten Team des Massenstarts. Der maximale Rückstand beträgt 45 Sekunden.

Biathlon World Team Challenge: Deutsche Teilnehmer

Für den DSV starten zwei Teams bei der World Team Challenge. Zum einen das Duo Denise Herrmann und Benedikt Doll, zum anderen Franziska Preuß und Simon Schempp. Für den Massenstart-Sieger von Hochfilzen Arnd Peiffer, ist die Team Challenge keine Option, er möchte sich in Ruhe auf die nächsten Weltcup-Stationen in Oberhof vorbereiten und seine Kraft für die WM in Pokuljuka aufsparen.

