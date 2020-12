Biathlon - Termine: Weltcups, Wettkampfkalender, WM

Die Biathlon-Saison ist gestartet. Wir verraten Euch, wann die wichtigsten Termine sind und wann welche Wettkämpfe stattfinden.

Biathlon: Wann finden die Weltcup-Wettkämpfe statt?

Die ersten Wettkämpfe der Saison 2020/2021 fanden bereits am vergangenen Wochenende statt. Im finnischen Kontiolahti feierten die Biathleten ihre Saisoneröffnung, an zwei Tagen wurde jeweils ein Einzelrennen und ein Sprint der Männer und Frauen absolviert.

Die eigentlich geplanten Olympia-Testwettkämpfe in Peking fallen aus, dafür findet sich das tschechische Nove Mesto zweimal im Wettkampf-Kalender wieder.

Den Weltcup-Kalender der Biathleten seht Ihr hier in der Übersicht:

Ort Land Datum Kontiolahti Finnland 28.11. - 29.11. Kontiolahti Finnland 3.12. - 6.12. Hochfilzen Österreich 11.12. - 13.12. Hochfilzen Österreich 17.12. - 20.12. Oberhof Deutschland 7.1. - 10.1. Oberhof Deutschland 13.1. - 17.1. Antholz Italien 21.1.-24.1. Nove Mesto Tschechien 4.3. - 7.3. Nove Mesto Tschechien 11.3. - 14.3. Oslo Norwegen 18.3. - 21.3.

Biathlon: Wer überträgt den Weltcup?

Der IBU Weltcup wird auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst zeigt am Donnerstag zum Beispiel ab 13.20 Uhr den 2. Sprint der Männer in Kontiolahti sowie ab 16.20 Uhr den 2. Sprint der Frauen. Am Samstag überträgt DAZN ab 13.05 Uhr die Verfolgung der Männer sowie ab 15 Uhr die Staffel der Frauen. Viele Weltcups werden zudem im TV in Das Erste übertragen.

Biathlon: Wann findet die Weltmeisterschaft statt?

Die Biathlon-WM findet in diesem Jahr im slowenischen Pokljuka statt und zwar vom 10. bis zum 21. Februar. Der internationale Biathlonverband IBU hat allerdings angekündigt, Daten noch einmal anzupassen, sofern aufgrund der Corona-Pandemie Veränderungen nötig würden.

Die aktuell angepeilten Termine sollen Ende Januar 2021 erneut geprüft werden. Der aktuelle Wettkampfkalender der Biathlon-WM 2021 sieht so aus:

Datum Zeit Event 10.2. 15.00 Uhr Mixed Staffel 11.2. Ruhetag 12.2. 14.30 Uhr Sprint Männer 13.2. 14.30 Uhr Sprint Frauen 14.2. 13.15 Uhr Verfolgung Männer 14.2. 15.30 Uhr Verfolgung Frauen 15.2. Ruhetag 16.2. 12.05 Uhr Einzel Frauen 17.2. 14.30 Uhr Einzel Männer 18.2. 15.15 Uhr Single-Mixed Staffel 19.2. Ruhetag 20.2. 11.45 Uhr Staffel Männer 20.2. 15.00 Uhr Staffel Frauen 21.2. 12.30 Uhr Massenstart Frauen 21.2. 15.15. Uhr Massenstart Männer