Ski alpin: Slalom in Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Slalom-Saison der Ski-alpin-Athletinnen startet am laufenden Wochenende mit einem Doppelrennen im finnischen Levi. Gestern stiegen bereits zwei Läufe, heute folgt ein weiteres Duo. Wie und Wo ihr den Slalom in Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Slalom in Levi: Termine und Startzeiten

Die Slalomläuferinnen starten Ihren ersten Durchgang am heutigen Sonntag (22. Oktober) um 10.15 Uhr, der Zweite folgt um 13.15 Uhr.

Wintersport am Sonntag: Alle Wettbewerbe im Überblick

Uhrzeit Sportart Wettbewerb Ort Land 10.15 Uhr Ski alpin (Slalom) 1. Lauf der Frauen Levi Finnland 13.15 Uhr Ski alpin (Slalom) 2. Lauf der Frauen Levi Finnland 13.30 Uhr Bob (Zweier) 1. Lauf der Männer Sigulda Lettland 15.00 Uhr Bob (Zweier) 2. Lauf der Männer Sigulda Lettland 15.50 Uhr Skispringen Einzelspringen der Männer Wisla Polen 16.00 Uhr Skispringen Teamspringen der Männer Wisla Polen

Ski alpin: Slalom in Levi heute live im TV und Livestream sehen

ARD zeigt den zweiten Slalomlauf der Frauen in Levi heute live in der Sportschau, auf Eurosport seht Ihr beide Läufe live und in voller Länge. Die beiden frei empfängliche Sender bieten ihre Übertragungen auch als Livestream an.

DAZN hat Eurosport 1 & 2 seinen Angebot hinzugefügt, die beiden Sender können rund um die Uhr und ohne zusätzliche Kosten auf der Plattform abgerufen werden. So seht Ihr beide Durchgänge der Slalomläuferinnen in Levi heute auch live und exklusiv in voller Länge auf DAZN.

Ski alpin: Slalom in Levi heute im Liveticker

Natürlich könnt Ihr die Ski-alpin-Athletinnen im finnischen Levi heute auch im SPOX-Liveticker verfolgen. Der Ticker gibt euch minütliche Updates zu den aufeinanderfolgenden Rennen.

Hier entlang zum Liveticker zum Slalom in Levi.

Ski alpin: Slalom-Ergebnisse vom Samstag

So sieht das Gesamtranking nach dem ersten von zwei Slaloms in Levi aus: