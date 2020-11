Ski alpin: Slalom in Levi heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem Monat Pause geht es endlich weiter im Ski alpin. Am heutigen Samstag steht der Slalom in Levi an. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die beiden Läufe heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Ski alpin: Slalom in Levi heute live: Zeitplan

Die Damen gehen am heutigen Samstag (21. November) das erste Mal um 10.15 Uhr im finnischen Levi an den Start. Der zweite Slalom-Lauf findet planmäßig um 13.15 Uhr statt. Die Herren sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht zu Gast, um das Virus besser kontrollieren zu können.

Slalom in Levi heute live im TV und Livestream

Auch im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr den Damen-Slalom heute live sehen. Eurosport zeigt sowohl den ersten als auch den 2. Lauf live in voller Länge.

Darüber hinaus geht ab 13 Uhr der öffentlich-rechtliche Sender ARD im Rahmen der Sportschau auf Sendung und berichtet von der Entscheidung in Levi. Der erste Durchgang wird allerdings nicht vom Ersten übertragen.

Ski alpin: Slalom in Levi heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, den Slalom der Damen in Levi an Euren Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX richtig. In unserem ausführlichen Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Szenen.

Mikaela Shiffrin gibt ihr Comeback

Nach dem schrecklichen Unfalltod ihres Vaters zu Jahresbeginn dachte Mikaela Shifrin bereits ans Aufhören. Eine Rückkehr scheiterte danach an der Corona-Pandemie. Nach genau 300 Tagen kehrt sie endlich auf die Ski-alpin-Bühne zurück.



"Ich bin dankbar, hier zu sein. Ich freue mich darauf, wieder ans Starttor zu gehen und Ski zu fahren", sagte Shiffrin vor dem Slalom Levi unter der Woche. Eine frühere Rückkehr in den Weltcup hätte sie gerne als Therapie genutzt.

"Im Februar war ich viele Wochen zu Hause und bin weder Ski gefahren noch habe ich gegessen oder geschlafen, was Athleten oder überhaupt normale Menschen eigentlich tun. Ich dachte, Skifahren wirkt therapeutisch. Deshalb wäre ich die Saison gerne zu Ende gefahren" sagte die zweimalige Olympiasiegerin: "Ich wollte einfach wissen, wie es sich anfühlt, Rennen zu fahren."



Slalom-Weltcup der Damen im Vorjahr: Endstand