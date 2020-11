Ski Alpin: Parallel-Riesenslalom der Damen in Lech heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im vierten Rennen der Weltcup-Saison sind die Damen heute in einem Parallel-Riesenslalom in Lech dran. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Ski Alpin - Parallel-Riesenslalom der Damen in Lech: Wann und wo?

Der Parallel-Riesenslalom der Damen findet am heutigen Donnerstag, den 26. November, in Lech/Zürs in Österreich statt. Das Rennen startet um 17.30 Uhr, die Qualifikationen für das Event beginnen bereits um 10 Uhr. Die besten 16 Fahrerinnen fahren am Nachmittag dann um Weltcup-Punkte.

Der Parallel-Riesenslalom hätte eigentlich bereits am 13. November stattfinden sollen. Wegen Schneemangels in Vorarlberg musste dieser jedoch auf heute verlegt werden.

Ski Alpin - Parallel-Riesenslalom der Damen in Lech: Heute live im TV und Livestream

Auf Eurosport 2 wird das komplette Event in Lech ab 17.35 Uhr übertragen. Mit einem DAZN-Abonnement habt Ihr Zugriff auf den Eurosport-Channel (Eurosport 1 und Eurosport 2) und somit auch auf das Rennen in Lech.

Ski Alpin - Parallel-Riesenslalom der Damen in Lech im Liveticker

Zusätzlich gibt es den Parallel-Riesenslalom der Damen auch im Liveticker. SPOX bietet diesen auf der Website für alle Wintersportfans.

Den Link zum Liveticker findet Ihr hier.

Ski Alpin: Der Gesamtweltcupstand der Damen

Petra Vlhova führt früh in der Saison den Gesamtweltcup der Damen an. Nach drei Rennen hat die Slowakin bereits 260 Punkte auf dem Konto. Aus zwei der drei Rennen kam sie als Siegerin hervor.

Die US-Amerikanerin und dreifache Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin nimmt heute beim Parallel-Riesenslalom in Lech hingegen nicht teil.