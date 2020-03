Biathlon: Wann findet das Weltcupfinale der Saison 2019/20 statt?

Fast alle Profisportereignisse fallen aktuell aus, das Finale des Biathlon-Weltcups findet allerdings statt. Wann und wo das letzte Rennen von Martin Fourcade steigt und wie Ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Biathlon: Wann und wo findet das Weltcupfinale statt?

Ursprünglich war geplant, das Finale des Weltcups am 22. März in Oslo stattfinden zu lassen. Um die Ausbreitung des Coronavirus' zu lindern, wurde das Event am Holmenkollen allerdings auf Beschluss der norwegischen Regierung ersatzlos gestrichen.

Neuer Termin für das Weltcupfinale ist damit Samstag, der 14. März. Vor leeren Tribünen findet das letzte Rennen der Saison 2019/20 im finnischen Kontiolahti statt. Auch hier gibt es Einschränkungen, die Single-Mixed-Staffel und die Mixed-Staffel (ursprünglich am Sonntag geplant) wurden abgesagt.

So finden nur noch die Verfolgungsrennen der Männer und Frauen statt, die um 13.45 Uhr bzw. um 15.45 Uhr starten.

Dass überhaupt noch gestartet wird, stößt nicht bei allen auf Verständnis: "Die Botschaft, die wir nach außen senden - da bin ich nicht sicher, ob das die richtige ist", sagte der deutsche Biathlon-Damentrainer Florian Steirer beispielsweise der ARD.

Bereits zuvor hatten mehrere Teams mitgeteilt, nicht zu starten - unter anderem das österreichische und das US-Team.

Biathlon: Die Verfolgungsrennen live im TV und Livestream sehen

Die TV-Übertragungen des Weltcupfinales finden wie geplant statt. Live dabei seid Ihr bei der ARD und bei Eurosport.

Zudem habt Ihr als DAZN-Kunde die Möglichkeit, beide Rennen der Verfolgung auf der Plattform live im Eurosport-Channel zu sehen.

Dementsprechend habt Ihr bei den Livestreams die Wahl:

Biathlon im Liveticker: Das Weltcupfinale in Finnland

Auch wir berichten Euch von den beiden Verfolgungsrennen: Im SPOX-Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Biathlon: Der Stand im Gesamtweltcup

Vor dem letzten Rennen der Saison liegen Martin Fourcade und Dorothea Wierer in Führung.

Männer:

Rang Name Punkte 1 Martin Fourcade 880 2 Johannes Thingnes Bö 870 3 Quentin Fillon Maillet 814 4 Tarjei Bö 730 5 Emilien Jacquelin 680 6 Simon Desthieux 664 7 Benedikt Doll 603 8 Alexander Loginov 593 9 Johannes Dale 576 10 Vetle Sjastad Christiansen 534

Damen: